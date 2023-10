D'NASA's Lucy Sonde bereet sech op fir säin nächste Fluch vum Asteroid Dinkinesh den 1. November. Den Dinkinesh läit an der Haaptasteroidengurt tëscht Mars a Jupiter a wäert den éischte Stop op der Lucy senger Missioun sinn fir néng aner Weltraumfielsen ze besichen, bekannt als trojanesche Asteroiden. Den innovativen Terminal Tracking System vun der Raumschëff gëtt während dëser Begeeschterung getest, well et seng Instrumenter präzis op Asteroide während Flybys muss weisen.

Wärend senger Approche zu Dinkinesh wäert d'Lucy mat enger onheemlecher Geschwindegkeet vun 10,000 mph reesen, wat et eng Erausfuerderung mécht fir eng richteg Ausriichtung mam Asteroid z'erhalen. Wéi och ëmmer, dës Begeeschterung déngt als "Kleederprouf" fir dem Lucy seng zukünfteg Begeeschterung mat den trojaneschen Asteroiden, well d'Geometrie vum Fluchhafen ähnlech ass wéi déi während deenen Treffen erwaart gëtt.

Den Dinkinesh selwer ass e klengen Asteroid, deen nëmmen 0.5 Meilen breet moosst. Et wäert dee klengste Haaptgurt Asteroid sinn, dee jee no no vun engem Raumschëff gebild gouf. Trotz senger Gréisst mengt d'Lucy Team datt Dinkinesh wäertvoll Donnéeën fir d'Missioun ubidden.

Soubal d'Fliger ofgeschloss ass, wäert d'Lucy vun der Haaptasteroidegurt fortgoen an zréck op d'Äerd fir eng Schwéierkraafthëllef am Dezember 2024, deen et an d'Trojanesch Asteroiden dreift. D'Lucy wäert dann 2025 en Asteroid vun engem Haaptgurt-Asteroid weiderfueren, ier se endlech de Jupiter Trojaneschen Asteroiden am Joer 2027 erreecht.

D'Begeeschterung mam Dinkinesh markéiert e wichtege Meilesteen fir d'Lucy Missioun, well et d'Instrumenter an d'Navigatiounssystemer vum Raumschëff op den Test stellt. Dës Missioun zielt d'Geheimnisser vum fréie Sonnesystem opzemaachen an d'Liicht op d'Bildung an d'Evolutioun vun eisem eegene Planéit ze werfen. Mat all Fluch wäert d'Lucy wäertvoll Donnéeë sammelen, déi d'Wëssenschaftler hëllefen d'Geschicht vun eisem kosmesche Quartier zesummenzebréngen.

Quellen:

- D'NASA's Lucy-Sond wäert den 1. November vum Weltraumfiels Dinkinesh fléien, en Agencevideo gëtt eis eng Virschau vun der Begeeschterung. (Quell)

- Trefft déi 10 Asteroiden déi d'NASA Lucy Raumschëff wäert besichen (Quell)

- Bildkreditt: Robert Lea/NASA