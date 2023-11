D'Lucy Missioun: D'Geheimnisser vun den Asteroiden entfalen

Asteroiden hunn laang d'Fantasie vu Wëssenschaftler an der Allgemengheet begeeschtert. Dës Himmelskierper, d'Iwwerreschter vun der Bildung vun eisem Sonnesystem, hunn net nëmmen eng Bedrohung fir d'Äerd uechter d'Geschicht gestallt, mee hunn och e wesentleche Roll gespillt fir dem Schicksal vun eisem Planéit ze gestalten. Een esou Beispill ass de kolossalen Asteroid Impakt deen den Ausstierwen vun Dinosaurier viru 65 Millioune Joer ausgeléist huet. Fir Onsécherheeten ronderëm enk Approchen ze minimiséieren a potenziell zukünfteg Auswierkunge virauszesoen, huet d'NASA d'Lucy Missioun ugefaang, e banebriechende Beméihung fir dës enigmatesch Weltraumfielsen no no ze studéieren.

Also, wat ass genau d'Lucy Missioun? Gestart de 16. Oktober 2021, vum Kennedy Space Center zu Cape Canaveral, Florida, Lucy ass eng NASA Missioun entwéckelt fir d'Trojaner ze entdecken - eng Grupp vun Asteroiden déi an zwee Schwarm wunnen déi ëm d'Sonn ëmkreien. Am Géigesaz zu de meeschten Asteroiden, déi an der Asteroidegurt fonnt goufen, sinn dës Trojaner Millioune Kilometer vun der Äerd ewech. Andeems hien dës wäit Trojaner studéiert, zielt d'Lucy d'Geheimnisser vun hirer Zesummesetzung z'entdecken an d'Origine an d'Evolutioun vun eisem Sonnesystem Liicht ze werfen.

Viru kuerzem huet d'Lucy Raumschëff e bemierkenswäerte Meilesteen erreecht andeems en Abléck op säin alleréischten trojaneschen Asteroid, Dinikinesh, deen ongeféier en hallwe Kilometer an der Breet moosst. Haut, den 1. November, ass d'Lucy agestallt fir säin historeschen éischte Fluch vun Dinikinesh auszeféieren, e bedeitende Moment a senger 12-Joer Rees markéiert. Dës Approche servéiert en Ingenieurstest fir sécherzestellen datt d'Systemer an d'Prozedure vum Raumschëff effektiv den Asteroid an de Siichtfelder vu senge wëssenschaftlechen Instrumenter halen, och wa se mat iwwerraschend Geschwindegkeete vu méi wéi 16,000 Kilometer pro Stonn vergaangen ass.

Wärend de kommende Dinikinesh Flyby déi jonk Asteroid Approche fir d'Lucy Missioun duerstellt, huet d'Raumschëff schonn eng erstaunlech Entdeckung gemaach. Am läschte Joer ass et op en trojaneschen Asteroid mam Numm Polymele gestouss, deen an der Géigend vum Jupiter nestéiert ass, deen intriguéiert säin eegene Satellit besëtzt. D'Lucy Mission-Team huet geplangt Observatioune vun enger Stäre Okkultatioun ze maachen, d'Effekter ze studéieren wéi de Polymele virun him passéiert.

A senger Sich fir d'Geheimnisser vun trojaneschen Asteroiden z'entdecken, huet d'Lucy Raumschëff am Oktober en gewalteg Slingshot Manöver gemaach, de Gravitatiounszuch vun der Äerd ausgenotzt fir sech a Richtung onbekannte Territoiren ze beweegen. Wärend dësem Manöver ass et sou no wéi 350 Kilometer iwwer d'Äerd geklommen, an huet d'Opmierksamkeet vun Skygazers gefaangen, déi sech iwwer seng transient Präsenz bewonnert hunn. Ier se weider an d'Tiefe vum Weltraum geworf huet, huet d'Lucy och e puer Snapshots vum Mound gemaach, seng Instrumenter fir déi spannend Rees viraus ofgeschnidden.

Wéi d'Lucy seng bemierkenswäert Rees duerch de Kosmos weiderféiert, erwaarden mir de Räichtum vu Wëssen, déi et iwwer dës faszinéierend Himmelskierper wäert opmaachen. Andeems Dir an eis eege kosmesch Vergaangenheet kuckt, hëlleft d'Lucy eis e méi déif Verständnis vun eiser Plaz am Universum ze kréien, d'Kräften déi eis geformt hunn an déi potenziell zukünfteg Bedrohungen déi iwwer d'Grenze vun eisem Heemplanéit laueren.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Q: Wat ass d'Lucy Missioun?



D'Lucy-Missioun ass eng NASA-Bestriewung fir Trojanesch Asteroiden ze studéieren, eng Grupp vun Himmelskierper, déi d'Sonn an zwee Schwerm ëmkreest.



Q: Wat ass den Zweck vum Lucy Raumschëff säin éischte Fluch?



Den éischte Fluch vum Lucy Raumschëff ass en Ingenieurstest fir sécherzestellen datt Systemer a Prozeduren den Asteroid effektiv an de Siichtfelder vu senge wëssenschaftlechen Instrumenter halen.



Q: Wat ass d'Bedeitung vum Trojaneschen Asteroid Dinikinesh?



Dinikinesh representéiert déi éischt Asteroid Approche fir d'Lucy Missioun an déngt als Meilesteen a senger 12-Joer Rees.



Q: Wat war de Slingshot Manöver vun der Lucy Raumschëff gemaach?



De Slingshot Manöver huet d'Gravitatiounszuch vun der Äerd benotzt fir d'Lucy Raumschëff weider an de Weltraum ze propagéieren a Momentum fir seng Missioun ze gewannen.



Q: Wéi dréit d'Lucy Missioun zu eisem Verständnis vun Asteroiden an dem Sonnesystem bäi?



Duerch d'Studie vun trojanesche Asteroiden zielt d'Lucy Missioun d'Geheimnisser vun hirer Zesummesetzung z'entdecken, d'Origine an d'Evolutioun vun eisem Sonnesystem ze beliichten, a potenziell zukünfteg Asteroiden Auswierkungen op d'Äerd virauszesoen.