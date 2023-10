D'NASA bereet sech fir den nächste Mount e Laser Kommunikatiounssystem un d'International Space Station (ISS) ze schécken. De System, bekannt als ILLUMA-T, gëtt um externe Modul vun der ISS installéiert. Säin Zweck ass d'Laserkommunikatioun mat héijer Datenrate vun der Raumstatioun un d'NASA Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) ze weisen, déi dann d'Donnéeën op d'Äerd weiderginn.

LCRD, lancéiert am Joer 2021, schéckt de Moment Daten op d'Äerd aus geosynchronen Ëmlafbunn mat engem Taux vun 1.2 Gbps. Als Relaissatellit erlaabt LCRD Raummissiounen hir Donnéeën iwwer Laserlinks op de Relais ze schécken, deen se dann op Grondstatiounen op der Äerd iwwerdréit. D'Kombinatioun vun ILLUMA-T an LCRD wäert den éischten zwee-Wee Laser Kommunikatiounsrelais System vun der NASA etabléieren.

De Virdeel vu Lasersystemer iwwer traditionell Kommunikatiounsmethoden ass datt se méi héich Datenraten ubidden wärend se méi hell sinn a manner Kraaft erfuerderen. Dëst ass besonnesch avantagéis wann Dir Raumschëffer designt.

D'ILLUMA-T Notzlaascht gëtt vum Goddard Space Flight Center vun der NASA geréiert, an Zesummenaarbecht mam Johnson Space Center an dem Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). De Start vum Laserkommunikatiounssystem ass geplangt fir de 5. November u Bord vun der SpaceX Dragon Raumschëff vum NASA sengem Kennedy Space Center a Florida.

Nieft ILLUMA-T wäert d'Dragon Raumschëff och aner Experimenter, Hardware a Versuergung fir d'Expeditioun 70 Crew droen. Een esou Experiment ass den Atmospheric Waves Experiment (AWE), deen d'Charakteristiken a Bewegung vun atmosphäresche Schwéierwellen moosst. AWE zielt eist Verständnis vun der Äerdatmosphär, dem Wieder, dem Klima ze verbesseren an Strategien z'entwéckelen fir d'Effekter vum Weltraumwieder ze reduzéieren.

Quell: NASA