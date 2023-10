Hutt Dir jeemools gefrot wat ënnert de dréiende Wolleke vum Jupiter läit, de gréisste Planéit an eisem Sonnesystem? D'NASA Juno Missioun zielt d'Geheimnisser ze entdecken déi an dësem Gasgigant verstoppt sinn. Wärend sengem rezente Flyby huet de Juno en beandrockend Bild ageholl, deen en enigmatesche Portrait vum Jupiter erënnert, erënnert un e kubistesche Meeschterstéck.

D'Foto, geholl de 7. September wärend dem Juno sengem 54. enke Begeeschterung mam Jupiter, weist eng Regioun am wäit nërdlechen Deel vum Planéit mam Numm Jet N7. Dëst beandrockend Bild weist eng tumultuous Affichage vu Wolleken a Stuerm laanscht dem Jupiter säin Terminator, d'Grenz tëscht sengen Dag- an Nuetssäiten. Wat dëse Snapshot wierklech bemierkenswäert mécht ass de Wénkel vum Sonneliicht, deen atmosphäresch Schatten werft, déi komplizéiert Terrain an Features beliicht.

De Biergerwëssenschaftler Vladimir Tarasov huet rau Daten vum Juno sengem JunoCam Instrument benotzt fir dëst faszinéierend Bild ze kreéieren. Positionéiert ongeféier 4,800 Meilen iwwer dem Jupiter seng Wolleken, op enger Breet vun ongeféier 69 Grad nërdlech, huet de Juno eis eng sublimesch Vue op dem Jupiter seng faszinéierend Ästhetik geschenkt.

Wéi d'Wëssenschaftler méi déif an hir Studie vun dësen atemberaubende Formatiounen verdéiwen, hoffen se déifgräifend Abléck an d'atmosphäresch Prozesser opzemaachen, déi dëse majestéitesche Planéit regéieren. All enk Begeeschterung mam Jupiter bitt eng eenzegaarteg Geleeënheet fir Fuerscher hiert Verständnis vun der Dynamik am Spill a senger expansiver Atmosphär ze verdéiwen.

FAQ:

Q: Wat ass Pareidolia?

A: Pareidolia ass e psychologescht Phänomen wou Eenzelpersoune vertraute Mustere gesinn, wéi Gesiichter oder Objeten, an onrelatéierten oder zoufälleg Reizen.

Q: Wéi erfaasst de Juno Biller vum Jupiter?

A: Juno benotzt säin JunoCam Instrument, dat speziell entwéckelt ass fir héichopléisende Biller vun der Jupiter Atmosphär während sengen enke Flybys opzehuelen.

Q: Wat ass de Jupiter Terminator?

A: Den Terminator um Jupiter ass d'Grenz tëscht der beliichter Dagsäit an der donkeler Nuetssäit vum Planéit.

Q: Wien ass Vladimir Tarasov?

A: De Vladimir Tarasov ass e Biergerwëssenschaftler deen dem Juno seng raw Donnéeën benotzt huet fir se an dat faszinéierend Bild ze transforméieren, dat wärend dem Fluchhafen ageholl gouf.

Quellen:

NASA - https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html