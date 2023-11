D'NASA Juno Missioun entdeckt Unzeeche vun organesche Verbindungen um Jupitermound Ganymede

By

D'Juno-Missioun vun der NASA huet eng banebriechend Entdeckung um Jupitermound Ganymede gemaach. Fir d'éischte Kéier huet d'Raumschëff Mineralsalze an organesch Verbindungen op der Mounduewerfläch festgestallt, wat d'Präsenz vun enger ënnerierdescher Ozean-Salk beweist, déi d'Krust vun dëser äiseger Welt erreecht.

D'Offenbarung koum aus den Daten gesammelt vum Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) Spektrometer wärend engem enke Fluch vum Ganymede. Juno, a senger Exploratioun vum gréisste Mound vum Jupiter, huet seng interessant Geheimnisser enthüllt. Ganymede, méi grouss wéi de ganze Planéit Merkur, huet laang Wëssenschaftler faszinéiert wéinst dem verstoppte groussen internen Ozean ënner senger äiseger Krust.

De 7. Juni 2021 ass de Juno op enger bemierkenswäerter noer Distanz vun 1,046 Kilometer iwwer Ganymede geflunn, an huet detailléiert Informatiounen iwwer d'Mounduewerfläch erfaasst. D'JIRAM Instrument, mat sengen fortgeschrattenen Infraroutbildungsfäegkeeten, huet faszinéierend Infraroutbiller a Spektrum vum Ganymede kritt.

D'Daten, déi vum JIRAM wärend dem Fluchwee kritt goufen, setzen en neie Benchmark fir Infraroutspektroskopie mat senger onendlecher raimlecher Opléisung. Duerch dëst konnten Juno Wëssenschaftler eenzegaarteg Spektralfunktiounen identifizéieren an analyséieren, déi mat Net-Waasser-Äis Materialien verbonne sinn. Dozou gehéieren hydratiséiert Natriumchlorid, Ammoniumchlorid, Natriumbikarbonat a méiglecherweis aliphatesch Aldehyden. Dës Erkenntnisser weisen op d'Präsenz vu Mineralsalze an organesche Verbindungen op der Mounduewerfläch.

Dës Entdeckung liwwert wäertvoll Abléck an d'Zesummesetzung vum Ganymedes a stäerkt d'Iddi datt en ënnerierdesche Ozean um Mound existéiert. Et mécht nei Méiglechkeeten op fir weider Exploratioun an Untersuchung vun der potenzieller Bewunnbarkeet vun dësem enigmatesche Mound.

FAQs

1. Wat huet d'Juno-Missioun vun der NASA um Ganymede entdeckt?

D'Juno-Missioun vun der NASA huet Mineralsalze an organesch Verbindungen op der Uewerfläch vum Jupitermound Ganymede entdeckt, wat d'Präsenz vun enger ënnerierdescher Ozean-Salzlack beweist, déi d'Moundkrust erreecht.

2. Wéi huet Juno Daten iwwer Ganymede gesammelt?

De Juno huet Daten iwwer Ganymede gesammelt mam Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) Spektrometer wärend engem enke Fluch vum Mound.

3. Firwat ass Ganymede fir Wëssenschaftler interesséiert?

De Ganymede ass vu groussem Interessi fir Wëssenschaftler well et de gréisste Mound vum Jupiter ass an e groussen internen Ozean vu Waasser ënner senger äisegem Krust verstoppt huet.

4. Wat sinn e puer vun den Net-Waasser-Äis Materialien op Ganymede entdeckt?

D'JIRAM Donnéeën hunn d'Präsenz vu hydratiséiertem Natriumchlorid, Ammoniumchlorid, Natriumbikarbonat, a méiglecherweis alifateschen Aldehyden op der Ganymedes Uewerfläch opgedeckt.