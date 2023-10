D'NASA Juno Raumschëff erfaasst faszinéierend Bild vum Jupitermound, Io

By

D'NASA Juno Raumschëff huet viru kuerzem e beandrockend Bild vum Jupiter säi véierte Mound, Io, wärend engem Fluchhafen ageholl. D'Bild huet Spuere vu massiven vulkaneschen Aktivitéiten a lavaähnleche Flächen um Mound opgedeckt. Dës nei Entdeckung füügt de Räichtum un Informatioun bäi, déi de Juno schonn iwwer de Jupiter a seng Mounde geliwwert huet.

Dem Juno seng Fäegkeeten hunn d'Erwaardungen wäit iwwerschratt, wat d'NASA gefouert huet fir seng Missioun auszebauen fir de Jovian System weider ze entdecken. Andeems Dir Biller wéi dëst vum Io erfaasst, kënnen d'Wëssenschaftler nach méi wäertvoll Informatioun iwwer dësen intrigéierende Mound extrahéieren.

Io ass bekannt fir seng intensiv vulkanesch Aktivitéit a gëllt als ee vun den aktivsten vulkanesche Kierper an eisem Sonnesystem. Seng Uewerfläch ass mat ville Vulkaner a Poole vu Silikat Lava gefüllt, déi gesi kënne ginn ausbriechen a Schwefelgas ausspäizen. Dës vulkanesch Aktivitéite si souguer vun der Äerd mat Hëllef vun engem Teleskop ze gesinn.

Fir dëst close-up Bild vum Io ze erfassen, huet de Juno säi JunoCam Instrument wärend dem Flyby benotzt. Dëst Instrument huet en Time-lapse Video erstallt, deen d'Raumschëff erlaabt de Mound aus verschiddene Winkelen ze erfaassen. D'Date gesammelt wäerte weider Studien iwwer dem Io seng vulkanesch Prozesser brennen an zu eisem Verständnis vum Mound bäidroen.

Dem Juno seng Missioun, déi de 5. August 2011 gestart gouf, huet schonn iwwer dräi Terabit wëssenschaftlech Informatioun iwwer de Jupiter geliwwert. Et ass de 4. Juli 2016 um risege Planéit ukomm a wäert seng Studie bis 2025 weiderféieren oder soulaang et operationell bleift.

Déi verlängert Missioun vum Raumschëff wäert sech op d'Erfuerschung vum Jupiter seng mysteriéis Mound konzentréieren, dorënner Europa an Io. Mat all neien Entdeckung bréngt de Juno eis méi no fir d'Geheimnisser vun dësem faszinéierende Gasris a senge verschiddenste Mounden z'entdecken.

