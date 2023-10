Den James Webb Teleskop vun der NASA entdeckt High-Speed ​​Jet Stream um Jupiter

Eng banebriechend Offenbarung ass aus dem James Webb Weltraumteleskop vun der NASA entstanen, déi eng faszinante Charakteristik vun der Jupiter Atmosphär entdeckt huet. Wëssenschaftler hunn e massiven Héich-Vitesse Jet Stream an der ënneschter Stratosphär vum Jupiter identifizéiert, déi wäertvoll Abléck an déi komplizéiert Dynamik vun den atmosphäresche Bedéngungen vum Planéit ubidden.

Dës aussergewéinlech Entdeckung gouf vun der NASA den 19. Oktober ugekënnegt, mat engem schnelle Jetstroum mat enger Geschwindegkeet vu 515 km pro Stonn. Mat ongeféier 40 km iwwer dem Jupiter-Equator läit dëst nei entdeckte Phänomen iwwer eng beandrockend Breet vu 4,800 Kilometer, déi wäit iwwer de primäre Wollekeschichten positionéiert ass.

Lead Fuerscher Ricardo Hueso vun der Universitéit vu Baskenland, Spuenien huet seng Equipe seng Iwwerraschung iwwer dës onerwaart Entdeckung ausgedréckt. Virdrun onënnersträicht Features, déi an der Jupiter Atmosphär observéiert goufen, sinn elo kloer a verfollegbar ginn, dank de bemierkenswäerte Fäegkeete vum James Webb Teleskop vun der NASA. Dofir kënnen d'Wëssenschaftler elo d'Bewegung vun dësen Charakteristiken zesumme mat der rapider Rotatioun vum Jupiter observéieren.

Den Héichgeschwindeg Jetstroum, deen an der ënneschter Stratosphär vum Jupiter fonnt gëtt, weist Geschwindegkeete vergläichbar mat zweemol de nohaltege Wand vun engem Kategorie 5 Hurrikan op der Äerd. Dës Offenbarung bitt eng faszinéierend Perspektiv op d'atmosphäresch Dynamik vum Planéit.

D'Fuerschungsteam huet d'Windobservatioune vun den ieweschte Schichten vum Webb mat deenen aus den ënneschten Schichten vum Hubble Weltraumteleskop verglach, wat hinnen erlaabt Windscheren a Variatiounen an der Geschwindegkeet op verschidden Héichten ze analyséieren. Zukünfteg Observatioune ginn erwaart opzeklären, ob d'Geschwindegkeet an d'Héicht vum Jetstroum sech mat der Zäit verännert.

D'Entdeckung gouf gemaach andeems d'Daten analyséiert goufen, déi am Juli 2022 gesammelt goufen, mam Webb's NIRCam. Den Imke de Pater vun der University of California, Berkeley, an den Thierry Fouchet vum Observatoire vu Paräis hunn en Early Release Science Programm orchestréiert, an all 10 Stonnen Biller vum Jupiter opgeholl. Dëst eenzegaartegt Phänomen ass entstanen aus enger Kombinatioun vu véier verschiddene Filteren, déi all sensibel sinn op Verännerungen a verschiddenen Héichten vun der Jupiteratmosphär.

Virdrun Missiounen wéi d'NASA Juno a Cassini, souwéi den Hubble Weltraumteleskop, hunn och dem Jupiter seng ëmmer verännerend Wiedermuster dokumentéiert.

