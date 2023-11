James Webb Teleskop verroden erstaunlech Detailer vum Krabbeniwwel

By

Wëssenschaftler ronderëm d'Welt ware beandrockt wéi de mächtege James Webb Weltraumteleskop vun der NASA atemberaubend Biller vum berühmten Crab Niwwel ageholl huet. Dësen onheemleche Feat vun der Technologie huet d'Fuerscher erlaabt en eemolegt Verständnis vum Verhalen vun Supernovaen ze kréien.

De Krabbeniwwel, deen ongeféier 6,500 Liichtjoer ewech am Stärebild Taurus läit, ass e Supernova-Iwwerreschter, deen aus enger massiver Stäreexplosioun am Joer 1054 CE entstanen ass. Zënterhier hunn d'Astronomen dëst Himmelsphänomen studéiert fir d'Geheimnisser vu Supernovaen, Schwaarze Lächer an aner kosmesch Mystèren opzemaachen.

An hirer Sich no Wëssen huet d'NASA den Röntgenpolarimetry Explorer (IXPE) gestart, e Satellit entwéckelt fir nei Abléck iwwer de Crab Niwwel ze weisen. Elo hunn dem James Webb Teleskop seng verréckt Biller eng aner Schicht zu eisem Verständnis bäigefüügt.

D'Biller, déi mam James Webb-Teleskop erfaasst goufen, weisen dem Niwwel seng komplizéiert Feature méi schaarf Detail wéi jee virdrun. D'NASA huet gemellt, datt dat rout-orange, Käfegähnlech Muster vu gasfërmege Fuedem eng markant Ähnlechkeet mat engem Bild huet, dat vum Hubble-Weltraumteleskop am Joer 2005 gemaach gouf. Den Zentrum vum Niwwel weist awer eppes Neies - Emissioun vu Stëbskären.

D'Fuerschung féiert eng Grupp vu Wëssenschaftler vun der Princeton University, gefouert vum Tea Temim. Duerch d'Notzung vun der Near-Infrared Camera (NIRCam) vum Webb-Teleskop a Mid-Infrared Instrument (MIRI), konnten si dëst beandrockend Bild erfaassen. Temim erkläert: "D'Sensibilitéit vum Webb an d'raimlech Resolutioun erlaaben eis d'Zesummesetzung vum ausgestouss Material präzis ze bestëmmen, besonnesch den Inhalt vun Eisen an Néckel, wat kann verroden wéi eng Explosioun de Krabbeniwwel produzéiert huet."

Nieft der Zesummesetzung vum erausgestouss Material huet den James Webb-Teleskop och wäertvoll Abléck an d'Synchrotronestralung, déi aus dem Zentrum vum Niwwel emittéiert ass. Dës Stralung gëtt duerch gelueden Partikelen produzéiert, wéi Héich-Vitesse Elektronen, wéi se laanscht Magnéitfeldlinne bewegen.

Wëssenschaftler si besonnesch begeeschtert vum Potenzial vum Krabbeniwwel als Modell fir Supernovaen ze studéieren. Seng eenzegaarteg Charakteristiken bidden e Räichtum vun Informatioun iwwer d'Verhalen, d'Effekter an d'Konditioune vun dësen beandrockende kosmeschen Eventer.

FAQ:

Q: Wat ass de Crab Niwwel?

A: De Krabbeniwwel ass e Supernova-Iwwerreschter, deen 6,500 Liichtjoer ewech am Stärebild Taurus läit. Et entstanen aus enger Supernova Explosioun am Joer 1054 CE.

Q: Wéi huet den James Webb-Teleskop zur Studie vum Krabbeniwwel bäigedroen?

A: Den James Webb-Teleskop huet beandrockend Biller vum Krabbeniwwel opgeholl, komplizéiert Detailer opgedeckt a wäertvoll Abléck iwwer seng Zesummesetzung an d'Stralung déi se ausstrahlt.

Q: Wat ass Synchrotronstrahlung?

A: Synchrotronstralung ass d'Emissioun vun elektromagnetescher Stralung duerch gelueden Partikelen, wéi Elektronen, well se mat héijer Geschwindegkeet laanscht Magnéitfeldlinne bewegen.

Quellen: NASA, Princeton University