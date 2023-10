NASA Tester erfollegräich 3D gedréckt Aluminium Rakéitemotordüse fir Deep Space Flight

NASA Ingenieuren am Marshall Space Flight Center hu mam Elementum 3D zesummegeschafft fir en 3D gedréckte Rakéitemotordüse aus Aluminium z'entwéckelen an ze testen. D'Düse, aus enger neier Aluminiumvariant bekannt als A6061-RAM2, ass méi hell wéi traditionell Düsen a ka méi Notzlaascht droen, sou datt et ideal ass fir Deep Space Flich. Aluminium ass e Metal mat méi nidderegen Dicht, wat et erlaabt héichstäerkt, liicht Komponenten. Wéi och ëmmer, seng geréng Toleranz zu extremer Hëtzt an d'Tendenz fir ze knacken beim Schweißen hunn et net gëeegent fir additiv Fabrikatioun vu Rakéitemotordeeler.

Ënnert dem Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) Projet konzentréiert d'NASA sech op d'Fortschrëtter vun liichtgewiicht, additiv fabrizéiert Aluminiumrakéitdüsen mat klengen internen Kanäl fir se cool ze halen. D'RAMFIRE Düse ass als eenzegt Stéck gebaut, erfuerdert manner Obligatiounen a reduzéiert d'Produktiounszäit wesentlech am Verglach mat konventionelle Methoden, déi Dausende vun individuell verbonnen Deeler erfuerderen.

D'Düse gouf entwéckelt mat Hëllef vu Laserpulver geriichtener Energieablagerung (LP-DED) Technologie. NASA an Elementum 3D hunn sech mat RPM Innovations (RPMI) zesummegeschafft fir d'Düsen mat hirem LP-DED Prozess ze bauen. D'RAMFIRE Düse huet erfollegräich Multiple Hot-Fire Tester mat verschiddene Brennstoffkonfiguratiounen ofgeschloss, wat seng Fäegkeet demonstréiert fir an usprochsvollen Deep Space Ëmfeld ze bedreiwen.

Déi nei Aluminiumlegierung an de additive Fabrikatiounsprozess, deen am Kader vum RAMFIRE Projet entwéckelt gouf, kéint eng entscheedend Roll bei der NASA Mound- bis Mars Ziler spillen, andeems d'Fabrikatioun vu liichte Rakéitekomponente méiglech ass, déi héich strukturell Belaaschtunge widderstoen. D'NASA schafft fir d'Donnéeën an de Prozess mat kommerziellen Akteuren an der Akademie ze deelen, wat potenziell Uwendungen an der Raumfaartindustrie erlaabt.

(Quelle: NASA)