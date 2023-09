Den Ingenuity Helikopter vun der NASA setzt neien Héichtrekord um Mars

Den Ingenuity Helikopter vun der NASA verteidegt weider Erwaardungen an dréckt d'Grenze vum Off-Earth Fluch. Wärend sengem 59. Fluch um Mars huet de 4-Pound (1.8 Kilogramm) Rotorcraft seng héchst Héicht bis elo erreecht - 66 Fouss (20 Meter). De Fluch huet 142.59 Sekonnen gedauert a war e puren Hover, ouni horizontal Bewegung.

Ingenuity, déi am Februar 2021 mam NASA Perseverance Rover um Mars gelant ass, déngt als Scout fir d'Rover Team. Seng primär Missioun war ze weisen datt d'Loftfuerschung um Mars machbar ass trotz der dënnter Atmosphär vum Planéit. Nom erfollegräichen Ofschloss vun dësem Beweis-vun-Konzept, Ingenuity ass weider ze fléien, hëlleft Perseverance optimal Weeër fir Exploratioun ze fannen an interessant wëssenschaftlech Ziler z'identifizéieren.

Zënter sengem éischte Fluch huet Ingenuity insgesamt 59 Flich ofgeschloss, eng Distanz vun 43,652 Féiss (13,304 Meter) iwwerdeckt an eng kumulativ 106.5 Minutten an der Loft verbréngt. Virum Flight 59 war den Helikopter Héichtrekord 59 Fouss (18 Meter). Säin eenzege Fluch-Distanzrekord ass 2,310 Fouss (704 Meter), am Abrëll 2022 festgeluecht, a säin Dauerrekord ass 169.5 Sekonnen, am August 2021 festgeluecht.

Den Ingenuity Helikopter huet sech als e wäertvollen Verméigen an der Exploratioun vum Mars bewisen, wäertvoll Donnéeën ubidden an de Wee fir zukünfteg Loftfahrzeuge fir bei der wëssenschaftlecher Fuerschung a potenziellen mënschleche Missiounen op de roude Planéit ze hëllefen.

Definitiounen:

Ingenuity: E liichte Rotorcraft entworf a bedriwwe vun der NASA fir d'Loftfuerschung um Mars.

Ausdauer: Dem NASA säi Rover deen am Februar 2021 um Mars gelant ass, huet d'Aufgab no Unzeeche vum antike Liewen ze sichen a Proben ze sammelen fir zukünfteg Retour op d'Äerd.

Proof-of-Concept: Eng Demonstratioun oder Experiment entwéckelt fir d'Machbarkeet oder potenziell Erfolleg vun engem Konzept oder Iddi z'iwwerpréiwen.

Quellen:

NASA's Jet Propulsion Laboratory