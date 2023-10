NASA dréckt Grenze vu Weltraumkommunikatioun mam ILLUMA-T Start

D'NASA revolutionéiert d'Raumkommunikatioun mam Upëff vum Start vum ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) an der International Space Station (ISS) dësen November. Dës banebriechend Notzlaascht wäert dat immens Potenzial vu Laserkommunikatioun an niddrege Äerdëmlafmissiounen weisen.

Ersetzen Zitater am Originalartikel, stellt de Start vun ILLUMA-T e grousse Sprong no vir an der Weltraumkommunikatioun. Laserkommunikatioun benotzt onsichtbar Infraroutlicht, wat d'Raumschëffer erméiglecht fir Informatioun mat méi héijen Datraten ze vermëttelen an ze kréien. Dëst bedeit datt grouss Quantitéiten un Daten an enger eenzeger Iwwerdroung op d'Äerd geschéckt kënne ginn, fir méi séier Entdeckungen a méi effizient Fuerschung fir Wëssenschaftler an Entdecker z'ënnerstëtzen.

Géréiert vum NASA Space Communications and Navigation (SCaN) Programm, wäert ILLUMA-T mat der Agentur Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) kollaboréieren, fir dem NASA säin éischt bi-directional, end-to-end Laser Kommunikatiounsrelais ze schaffen. De LCRD, deen am Dezember 2021 gestart gouf, huet schonn Experimenter gemaach fir d'Virdeeler vun der Laserkommunikatioun aus der geosynchroner Ëmlafbunn ze demonstréieren.

E puer vun dësen Experimenter enthalen d'Analyse vum Impakt vun der Atmosphär op Laser-Signaler, d'Kompatibilitéit mat méi Benotzer ze testen, d'Verzögerung / Stéierungstolerant Netzwierk (DTN) Fäegkeeten z'erklären an d'Navigatiounsfäegkeeten ze verbesseren. Duerch d'Benotzung vu Laserkommunikatioun dréckt d'NASA d'Grenze vum Datentransfer an erweidert d'Méiglechkeete fir Weltraumfuerschung.

Eemol op der ISS installéiert, wäert ILLUMA-T d'NASA hir éischt Demonstratioun am Weltraum vun zwee-Wee Laser-Relaisfäegkeeten ofgeschloss hunn. Equipéiert mat engem Teleskop an zwee-achs gimbal, säin opteschen Modul erlaabt eng präzis Verfollegung vum LCRD an der geosynchroner Ëmlafbunn. Iwwer d'Gréisst vun enger Mikrowelle ass den opteschen Modul vergläichbar mat engem Standard Frigo.

Mat ILLUMA-T u Bord wäert d'Dateniwwerdroung vun der ISS op LCRD en impressionante Taux vun 1.2 Gigabits pro Sekonn erreechen. D'Donnéeë ginn dann op optesch Buedemstatiounen a Kalifornien oder Hawaii iwwerdroen an an den LCRD Mission Operations Center zu New Mexico geréckelt. Schlussendlech ginn déi kritt Donnéeën vun den ILLUMA-T Buedemoperatiounsteams am NASA's Goddard Space Flight Center zu Maryland analyséiert, fir seng Genauegkeet a Qualitéit ze garantéieren.

Duerch eng erfollegräich Zesummenaarbecht mat LCRD, huet ILLUMA-T d'Potenzial fir e wesentleche Bestanddeel vun der ISS ze ginn, wat d'NASA Datenübertragungsfäegkeeten op a vum Ëmlaflaboratoire staark verbessert.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Q: Wat ass den Zweck vun ILLUMA-T?

A: Den Zweck vum ILLUMA-T ass d'Virdeeler vun der Laserkommunikatioun fir Low Earth Orbit Missiounen ze demonstréieren an d'Méiglechkeet ze weisen Laserkommunikatioun an d'NASA Raumkommunikatiounsnetzwierker z'integréieren.

Q: Wéi ënnerscheet Laser Kommunikatioun vun traditionell Kommunikatioun Methoden?

A: Laserkommunikatioun benotzt onsichtbar Infraroutlicht fir Daten mat méi héijen Tariffer ze vermëttelen an z'empfänken, wat et erlaabt datt Raumschëff gréisser Quantitéiten un Informatioun zréck op d'Äerd an enger eenzeger Iwwerdroung schécken. Dëst beschleunegt den Datenübertragungsprozess a erliichtert méi séier Fuerschung an Entdeckungen.

Q: Wat sinn d'potenziell Virdeeler vun Laser Kommunikatioun fir Fuerscher?

A: Laserkommunikatioun kann verstäerkte Datenraten ubidden, wat d'Fuerscher op der ISS erlaabt méi Daten op eemol zréck op d'Äerd ze schécken. Dës verstäerkte Effizienz kann verschidde wëssenschaftlech Ermëttlungen profitéieren, déi op der Raumstatioun gemaach goufen.

Q: Wat ass dat laangfristeg Zil vun de Laserkommunikatiounsdemonstratiounen vun der NASA?

A: D'NASA zielt fir Laserkommunikatioun als Standardfäegkeet a senge Raumkommunikatiounsnetzwierker z'integréieren, déi den Near Space Network an Deep Space Network enthalen.

Q: Wien finanzéiert a geréiert den ILLUMA-T Projet?

A: D'ILLUMA-T Notzlaascht gëtt vum NASA's Space Communications and Navigation (SCaN) Programm finanzéiert a vum NASA's Goddard Space Flight Center an Zesummenaarbecht mat der International Space Station Programmbüro am NASA's Johnson Space Center an dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) geréiert. Lincoln Laboratoire.