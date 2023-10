E revolutionäre Sprong: NASA's banebriechende Laser Kommunikatiounssystem

D'NASA dréckt d'Grenze vun der Weltraumkommunikatioun mat hirem banebriechende Laserkommunikatiounssystem. Dës revolutionär Technologie profitéiert d'Kraaft vun onsichtbaren Infraroutlicht fir Daten mat onheemlech héijer Geschwindegkeet ze vermëttelen an ze kréien, wat et erlaabt datt Raumschëff grouss Quantitéiten un Informatioun an enger eenzeger Iwwerdroung zréck op d'Äerd schécken.

Déi lescht Ergänzung zu dësem modernste System ass den Integréierten Laser Kommunikatiouns Relais Demonstratioun Low Earth Orbit User Modem an Amplifier Terminal (ILLUMA-T). Geplangt fir op d'International Space Station dësen November ze starten, wäert ILLUMA-T déi immens Virdeeler vun der Laserkommunikatioun fir Low Earth Orbit Missiounen weisen.

Zesumme mat der Laser Kommunikatiouns Relais Demonstratioun (LCRD), déi am Dezember 2021 gestart gouf, wäert ILLUMA-T den éischten bi-directionalen End-to-End Laser Kommunikatiounsrelais vun der NASA fäerdeg maachen. Den LCRD, deen momentan an der geosynchroner Ëmlafbunn stationéiert ass, weist schonn d'Virdeeler vun der Laserkommunikatioun duerch d'Transmissioun vun Daten tëscht zwou Buedemstatiounen op der Äerd duerch eng Serie vun Experimenter.

Den opteschen Modul ILLUMA-T besteet aus engem Teleskop an zwee-Achs-Gimbal, wat et erméiglecht, an enger geosynchroner Ëmlafbunn Richtung LCRD ze verfolgen an ze weisen. Ongeféier d'Gréisst vun enger Mikrowelle ass den opteschen Modul e vitale Bestanddeel vun ILLUMA-T, dee selwer mat engem Standard Frigo vergläichbar ass.

Eemol op der Äussewelt vun der Internationaler Raumstatioun installéiert, wäert ILLUMA-T Daten op LCRD mat engem bemierkenswäerten Taux vun 1.2 Gigabits pro Sekonn weiderginn. Vun do aus wäert d'LCRD d'Donnéeën op optesch Buedemstatiounen a Kalifornien oder Hawaii weiderginn. Schlussendlech ginn d'Donnéeën un den LCRD Mission Operations Center zu Las Cruces, New Mexico geschéckt, an dann d'ILLUMA-T Terrain Operations Teams am NASA's Goddard Space Flight Center zu Maryland.

Andeems Dir den End-to-End Relaisprozess ofgeschloss huet, kënnen d'Ingenieuren am Goddard Space Flight Center d'Genauegkeet an d'Qualitéit vun den iwwerdroenen Donnéeën ënnersichen. Erfollegräich Kommunikatioun an Notzlaaschtoperatioune mat LCRD an der Raumstatioun sinn entscheedend Verantwortung fir d'NASA Goddard.

D'Méiglechkeete fir Laser Kommunikatioun sinn immens. Fir Astronauten, déi wëssenschaftlech Fuerschung iwwer d'Raumstatioun maachen, kann Laserkommunikatioun verstäerkte Datenraten ubidden an d'Fäegkeet méi grouss Quantitéiten un Daten zréck op d'Äerd ze schécken. Mat enger erstaunlecher Transferrate vun 1.2 Gbps kann ILLUMA-T den Äquivalent vun engem duerchschnëttleche Film an ënner enger Minutt iwwerdroen.

De Laserkommunikatiounssystem vun der NASA representéiert e wesentleche Sprong an de Raumkommunikatiounsfäegkeeten. Duerch dës banebriechend Demonstratiounen zielt d'NASA d'Laserkommunikatioun an hir existent Weltraumkommunikatiounsnetzwierker z'integréieren, déi no der Äerd an d'Deep Space Exploratioun revolutionéieren.

-

FAQ

1. Wat ass Laser Kommunikatioun?

Laser Kommunikatioun ass eng Technologie déi onsichtbar Infraroutlicht benotzt fir Daten mat héijer Geschwindegkeet ze vermëttelen an ze kréien. Et erlaabt Raumschëff méi grouss Quantitéiten un Informatioun zréck op d'Äerd an enger eenzeger Iwwerdroung ze schécken.

2. Wat ass ILLUMA-T?

ILLUMA-T steet fir Integrated Laser Communications Relais Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Et ass eng Notzlaascht entwéckelt fir d'Virdeeler vun der Laserkommunikatioun fir Missiounen an enger gerénger Äerdbunn ze demonstréieren.

3. Wat ass LCRD?

LCRD steet fir Laser Communications Relais Demonstratioun. Et ass eng Missioun, déi vun der NASA gestart gouf, fir d'Virdeeler vun der Laserkommunikatioun aus der geosynchroner Ëmlafbunn ze demonstréieren. Et iwwerdréit Daten tëscht zwou Buedemstatiounen op der Äerd a schafft de Moment a Verbindung mat ILLUMA-T fir den éischte bi-directionalen Enn-zu-Enn Laser Kommunikatiounsrelais vun der NASA ofzeschléissen.

4. Wéi séier ass ILLUMA-T Daten Transfermaart Taux?

ILLUMA-T kann Daten mat enger Rate vun 1.2 Gigabits pro Sekonn iwwerdroen, wat et erlaabt den Äquivalent vun engem duerchschnëttleche Film an ënner enger Minutt ze schécken.

5. Wat sinn d'Virdeeler vun Laser Kommunikatiounen?

Laserkommunikatioun erméiglecht méi héich Datenraten, méi séier Informatiounsiwwerdroung an d'Fäegkeet fir méi Daten zréck op d'Äerd ze schécken. Et huet d'Potenzial fir Raumkommunikatioun ze revolutionéieren an d'wëssenschaftlech Fuerschung op der International Space Station ze verbesseren.