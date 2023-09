D'NASA's OSIRIS-REx Kapsel bréngt de gréisste Asteroid Probe op d'Äerd zréck

Eng NASA Raumkapsel mat der gréisster Buedemprobe, déi jeemools vun der Uewerfläch vun engem Asteroid opgefaang ass, ass erfollegräich op d'Äerd zréckkomm. D'gumdrop-förmlech Kapsel gouf vun der OSIRIS-REx Raumschëff fräigelooss an ass an der Utah Wüst gelant, bannent enger designéierter Landungszone westlech vun Salt Lake City. Dëst markéiert nëmmen déi drëtte Kéier an der Geschicht datt eng Asteroideprobe op d'Äerd zréck bruecht gouf.

D'Probe gouf virun dräi Joer vum Bennu gesammelt, e klengen Asteroid, deen als "no-Äerdobjekt" klasséiert ass. Bennu hält wäertvoll Hiweiser op d'Origine an d'Entwécklung vu Fielseplanéiten wéi d'Äerd wéinst senger relativ onverännert Chimie a Mineralogie zënter hirer Formation viru 4.5 Milliarde Joer. Et gëtt ugeholl datt se organesch Moleküle enthalen ähnlech wéi déi néideg fir d'Entstoe vum Liewen.

D'OSIRIS-REx Raumschëff, déi am September 2016 gestart gouf, huet de Bennu am Joer 2018 erreecht a bal zwee Joer ëm den Asteroid ëmkreest ier se d'Probe am Oktober 2020 gesammelt huet. Si huet dunn op eng 1.9 Milliarde Kilometer Rees zréck op d'Äerd ugefaang, an déi iewescht Atmosphär getraff. bei 35 Mol der Geschwindegkeet vum Toun virun der Landung.

D'Erhuelungsteam wäert d'Kapsel zréckzéien an d'Integritéit vum Schiff an den banneschten Cannister garantéieren, deen den Asteroidmaterial enthält. D'Probe gëtt an e proppere Raum fir eng initial Untersuchung transportéiert ier se un d'Wëssenschaftler ronderëm d'Welt fir weider Analyse verdeelt ginn. Den Haaptdeel vun der OSIRIS-REx Raumschëff wäert weiderhin en aneren no-Äerd Asteroid mam Numm Apophis entdecken.

Source: Reuters