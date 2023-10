NASA's Deep Space Optical Communications (DSOC) Experiment, en Deel vun der Agence Psyche Raumschëff, gestart den 13. Oktober, e grousse Meilesteen an der Weltraumkommunikatioun markéiert. DSOC ass eng revolutionär Technologie déi zielt Laser, oder optesch, Kommunikatiounen iwwer dem Äerd-Mound System ze demonstréieren.

Laserkommunikatioun bitt e Quantesprong an Datenraten, mat enger Kapazitéit 10 bis 100 Mol méi héich wéi traditionell Radiotelekommunikatiounssystemer, déi a Raumschëffer benotzt ginn. Dësen Duerchbroch erlaabt zukünfteg Weltraummissioune méi héichopléisende Biller, méi grouss Bänn vu wëssenschaftlechen Donnéeën, a souguer Live-Streaming Video zréck op d'Äerd.

Den DSOC Laser-Transceiver besteet aus engem no-Infrarout-Laser-Sender fir Héichgeschwindegkeetsdaten op d'Äerd ze schécken an eng pionéierend Photonzielkamera fir Laserstrahlen vun der Äerd ze kréien. Wärend den initialen zwee Joer vum Psyche senger Rees an de metallräichen Asteroid, wäert den DSOC mat zwou Buedemstatiounen a Südkalifornien kommunizéieren, a weist seng Fäegkeet fir héichgeschwindeg Daten iwwer Distanzen vu bis zu 240 Millioune Meilen (390 Millioune Kilometer) ze vermëttelen.

Nom Abi Biswas, dem DSOC-Projet-Technolog am NASA's Jet Propulsion Laboratory, ass d'Laserkommunikatioun schonn erfollegräich bewisen fir no Äerdëmlafbunn a Moundkreessatelliten. Wéi och ëmmer, Deep Space Kommunikatiounen presentéieren nei Erausfuerderungen déi d'DSOC Technologie zielt ze iwwerwannen. Wann et erfollegräich ass, wäert DSOC d'Date-Réckkapazitéit ëm 10 bis 100 Mol verbesseren, an zukünfteg NASA Ambitiounen ënnerstëtzen wéi d'Astronauten op de Mars schécken.

Dës banebriechend Technologie huet d'Potenzial fir Raumkommunikatioun ze revolutionéieren, wat méi effizient a fortgeschratt Missiounen erlaabt eist Sonnesystem z'entdecken. Andeems Dir d'Kraaft vun der Laserkommunikatioun ausnotzt, kann d'NASA seng wëssenschaftlech Entdeckungen verbesseren an de Wee fir d'mënschlech Exploratioun vum Kosmos opmaachen.

