De Curiosity Rover vun der NASA erreecht de Gediz Vallis Ridge, weist Hiweiser iwwer dem Mars seng Waasservergaangenheet

An engem bemierkenswäerte Feat huet de Curiosity Mars Rover vun der NASA erfollegräich de Gediz Vallis Ridge erreecht, e Gebitt um roude Planéit, gegleeft datt d'Iwwerreschter vu mächtegen antike Schuttfluss enthalen. Dës Erreeche gëtt wäertvoll Abléck an d'Geschicht vum Mars Waasser.

Virun ongeféier dräi Milliarde Joer, während enger vun de naass Phasen vum Mars, Stréim fléisst Schlamm a Knëppelsteng erof op e Bierg, a bilden e fanfërmege Depot. Mat der Zäit hunn de Marswand dës Depositioun an de Gruet erodéiert, dee mir haut gesinn. Dëse Gruet hält wichteg Hiweiser iwwer d'Präsenz vu Waasser um Mars an der Vergaangenheet.

D'Rees op de Gediz Vallis Ridge war net ouni Erausfuerderungen. De Rover huet "Gator-Back" Fielsen a géi Terrainen konfrontéiert, awer no dräi Versich ass et endlech de Gruet de 14. August erreecht. Vun dësem Ausbléck kann d'Curiosity d'Géigend mat sengem Roboterarm studéieren.

Curiosity ass zënter 2014 op Mount Sharp eropgaang, an entdeckt Beweiser vun antike Séien a Baachen laanscht de Wee. All Schicht vum Bierg stellt eng aner Period an der Marsgeschicht duer. De Gediz Vallis Ridge, als ee vun de leschte Formatiounen um Bierg, bitt e Schnappschëss vun enger vun de jéngste Mars-Epoken.

Wärend senger 11 Deeg Expeditioun um Gruet huet Curiosity donkel Fielsen fotograféiert an analyséiert, déi aus aneren Deeler vum Mount Sharp stamen. Dës Fielsen, e puer sou grouss wéi Autoen, goufen duerch Schuttfluss transportéiert, wat eng eenzegaarteg Geleeënheet bitt fir d'Material vum ieweschten Bierg ze studéieren.

Zousätzlech huet d'Presenz vun der Curiosity um Gruet d'Wëssenschaftler erlaabt eng geologesch Formatioun ze beobachten déi en Debris Flow Fan genannt gëtt. Wärend d'Mechanik vun hirer Formation e Sujet vun der Studie bleift, hoffen d'Fuerscher datt d'Verstoe vun dësen Eventer um Mars och ähnlech Phänomener op der Äerd werfen.

De Rover huet 136 Biller um Gediz Vallis Ridge ageholl, déi zu enger Panoramavue vun der Géigend zesummegesat goufen. D'Wëssenschaftler analyséieren elo d'Donnéeën an d'Biller fir méi iwwer dem Mars seng Waasservergaangenheet ze léieren.

Dem Curiosity seng nächst Missioun ass e Wee op de Kanal uewen um Gruet ze fannen, wou weider Ermëttlungen an d'Geheimnisser vum Waasser um Mount Sharp stattfannen.

