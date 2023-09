Den Johnson Space Center vun der NASA soll den 11. Oktober déi éischt Asteroidprobe vun den USA als Deel vun der OSIRIS-REx Missioun opzeweisen. Dës Probe, déi vum no-Äerd Asteroid Bennu gesammelt gëtt, gëtt erwaart wäertvoll Abléck iwwer d'Bildung vum Sonnesystem an d'Origine vum Liewen op der Äerd ze ginn.

D'OSIRIS-REx Raumschëff gouf am Joer 2016 gestart mam Zil Bennu ze studéieren an eng Probe vu sengem Uewerflächematerial ze sammelen. Am Oktober 2020 huet d'Raumschëff erfollegräich ongeféier 250 Gramm Material gesammelt fir zréck op d'Äerd ze liwweren. Déi lescht Phase vun der Missioun wäert de 24. September 2023 ofgeschloss ginn, wann eng Kapsel mat de Bennu Proben fräigelooss gëtt an an der Utah Wüst gelant ass.

Wärend dem Entdeckungsevenement deelt d'NASA OSIRIS-REx Wëssenschaftsteam eng initial Analyse vun der Probe. Wann d'Probe sécher d'Äerd erreecht a landen, sammelen NASA Experten d'Fielsen a Stëbs vum Asteroid an der Kapsel. Dës Echantillon ginn dann an der NASA Johnson senger onbestänneg Curation Ariichtung fir weider Analyse iwwerpréift.

Den OSIRIS-REx Sample Curation Laboratory gouf vun der NASA gegrënnt fir d'Verdeelung vun de Proben un d'Wëssenschaftler weltwäit ze managen. D'Fuerschung, déi op dëse Proben gemaach gëtt, zielt eist Verständnis vun der Bildung vun eisem Planéit an dem Sonnesystem ze verbesseren, souwéi d'Origine vun organesche Verbindungen z'ënnersichen, déi zu der Entwécklung vum Liewen op der Äerd bäigedroen hunn. Zousätzlech gëtt en Deel vun der Probe fir zukünfteg Fuerschung reservéiert well d'Technologien sech mat der Zäit weider verbesseren.

Den Johnson Space Center ass Heem fir déi weltgréisste Sammlung vun Astromaterialien, dorënner Proben vun Asteroiden, Koméiten, Mars, de Mound, der Sonn, a souguer Stëbs vun anere Stären. Dës Sammlung gëtt vu Wëssenschaftler benotzt fir Fuerschung iwwer planetaresch Materialien an d'Weltraumëmfeld ze maachen, eist Wëssen iwwer de Sonnesystem an doriwwer eraus weider ze förderen.

