D'NASA recuperéiert erfollegräich Echantillon vum Asteroid Bennu

D'NASA OSIRIS-REx Missioun huet e bedeitende Meilesteen erreecht andeems Proben aus dem Asteroid Bennu zréckgezunn sinn. D'Raumschëff huet ongeféier 250 Gramm Fiels a Stëbs zréck bruecht, déi an den NASA Johnson Space Center zu Houston, Texas fir weider Analyse transportéiert ginn. Dëst markéiert déi éischt amerikanesch Asteroid Probe zréck an der Geschicht a gëtt erwaart eist Verständnis vun der Hierkonft vun eisem Sonnesystem ze verdéiwen.

D'OSIRIS-REx Raumschëff huet d'Probekapsel an d'Äerdatmosphär verëffentlecht, an et ass am Utah Test- an Trainingsrange vum Verdeedegungsdepartement bei Salt Lake City gelant. D'Kapsel gouf mam Helikopter an e provisoresche proppere Raum transportéiert, wou se elo mat engem kontinuéierleche Stroum vu Stickstoff verbonnen ass fir sécherzestellen datt d'Probe reng bleift fir wëssenschaftlech Analyse.

Déi ofgeholl Proben ginn ofgebaut a gewien, an en Inventar vun de Fielsen a Stëbs gëtt geschaf. Mat der Zäit wäerte Stécker vum Bennu u Wëssenschaftler weltwäit verdeelt ginn. Dëst erlaabt d'Fuerscher Entdeckungen ze maachen, déi eist Wëssen iwwer Planéitbildung verbesseren, souwéi d'Origine vun Organics a Waasser, déi zum Liewen op der Äerd bäigedroen hunn.

Zousätzlech wäert d'Studie vum Bennu, engem potenziell geféierlechen Asteroid, d'Wëssenschaftler hëllefen Abléck an d'Zorte vun Asteroiden ze kréien, déi an Zukunft eng Bedrohung fir eise Planéit kéinte stellen. Déi erfollegräich Erhuelung vu Proben aus Bennu ass en Testament fir d'technologesch Fäegkeeten vun der NASA a wäert eist Verständnis vum Universum weider ënnerstëtzen.

Quellen:

- NASA Administrateur Bill Nelson

- NASA OSIRIS-REx Missioun

Definitiounen:

- OSIRIS-REx: Origins, Spektral Interpretatioun, Ressource Identifikatioun a Sécherheet - Regolith Explorer, eng NASA Raumschëff Missioun fir den Asteroid Bennu ze studéieren an eng Probe op d'Äerd zréckzeginn.

– Bennu: En Asteroid an der Géigend vun der Äerd, dee vun der OSIRIS-REx Missioun studéiert gouf fir seng Zesummesetzung an Hierkonft ze verstoen.