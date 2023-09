De Mars Helikopter vun der NASA setzt neien Héichtrekord um roude Planéit

Den NASA Mars Helikopter, Ingenuity, huet en neie Fluchrekord um roude Planéit erreecht. Wärend sengem 59. Fluch huet Ingenuity eng Héicht vun 20 Meter erreecht, an huet säi fréiere Rekord ëm 6 Meter iwwerschratt.

Déi lescht Erreeche vun Ingenuity gouf vum NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) ugekënnegt, deen d'Missioun iwwerwaacht, déi och de Perseverance Rover involvéiert. De Fluch war haaptsächlech fokusséiert op Ingenuity ze drécken fir en neien Héichrekord z'erreechen, wéi et zréck op der selwechter Plaz gelant ass vu wou et fortgaang ass.

Zënter sengem Jongfra Fluch am Abrëll 2021 huet Ingenuity bedeitend Fortschrëtter gemaach. Wärend dem éischte Fluch huet et 3 Sekonnen iwwer 39.1 Meter iwwer der Mars-Uewerfläch geschweeft, wat beweist datt et trotz der dënner Atmosphär vum Mars en ugedriwwene Fluch erreechen konnt. Déi spéider Flich hunn d'Ingenuity sou laang wéi 169.5 Sekonnen an der Loft gesinn, Distanzen vu bis zu 709 Meter ofdecken an Geschwindegkeete vu bis zu 15 mph (6.5 Meter pro Sekonn) erreechen.

D'Performance vun Ingenuity huet d'Erwaardungen iwwerschratt, mam Helikopter, deen de Perseverance Rover hëllefe andeems d'Loftfotoe fir d'Streckplanung am Jezero Crater erfaasst hunn. Ausserdeem huet Ingenuity seng Widderstandsfäegkeet bewisen andeems se sech vu verschiddenen techneschen Themen laanscht de Wee erholen.

D'NASA plangt d'Wëssen aus Ingenuity ze benotzen fir méi fortgeschratt Versioune vum Helikopter fir zukünfteg Mars Missiounen z'entwéckelen, a potenziell souguer Missiounen iwwer de roude Planéit.

