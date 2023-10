- NASA entwéckelt 3D-gedréckt Aluminium Rakéitemotordüsen fir Deep Space Flight

D'NASA sicht kontinuéierlech no Weeër fir d'Gewiicht vu Rakéiten ze reduzéieren fir Weltraumreesen méi effizient a kosteneffektiv ze maachen. Ee Beräich vum Fokus ass d'Entwécklung vu liichte Materialien, déi extrem Raumbedéngungen widderstoen. Viru kuerzem huet d'NASA e wesentlechen Duerchbroch an dësem Beräich erreecht mat der Entwécklung an Tester vun engem 3D-gedréckte Rakéitemotordüse aus Aluminium.

Aluminium ass en idealt Material fir liicht Komponenten well et eng méi niddereg Dicht a méi héich Stäerkt-zu-Gewiicht Verhältnis huet wéi déi meescht Metaller. Wéi och ëmmer, et huet Aschränkungen wéi eng geréng Toleranz zu extremer Hëtzt an eng Tendenz beim Schweißen ze knacken. Dës Faktoren hunn et bis elo net gëeegent fir additiv Fabrikatioun vu Rakéitemotordeeler gemaach.

D'NASA's Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) Projet zielt dës Aschränkungen ze iwwerwannen andeems Dir eng schweißbar Aart Aluminium erstellt, déi Hëtztbeständeg genuch ass fir op Rakéitemotoren ze benotzen. Ingenieuren vum Marshall Space Flight Center vun der NASA hunn sech mam Elementum 3D zesummegeschafft fir eng nei Aluminiumvariant bekannt als A6061-RAM2 a spezialiséiert Pudder fir am 3D Drockprozess ze benotzen.

D'3D-gedréckte RAMFIRE Düsen si mat internen Kanäl entworf fir d'Düse cool ze halen an d'Schmelz ze verhënneren. Si sinn och als eenzegt Stéck gebaut, reduzéieren de Besoin fir verschidde Obligatiounen a wesentlech reduzéieren Fabrikatioun Zäit. Traditionell fabrizéiert Düsen kënnen bis zu dausend individuell verbonnen Deeler erfuerderen.

D'RAMFIRE Düsen hunn streng Tester gemaach, dorënner Hot-Feier Tester mat flëssege Sauerstoff a flëssege Waasserstoff, an Drockkammeren iwwer 825 Pond pro Quadrat Zoll (psi). D'Düsen hunn dës extrem Konditioune widderstoen an hunn bal 10 Minutte Lafzäit erreecht, wat hir Fäegkeet demonstréiere fir an usprochsvollen Deep Space Ëmfeld ze funktionéieren.

Zousätzlech zu Rakéitemotordüsen, goufen de RAMFIRE Aluminiummaterial an de additive Fabrikatiounsprozess benotzt fir aner fortgeschratt Komponenten ze kreéieren, dorënner eng 36-Zoll Duerchmiesser Aerospike-Düse an e Vakuum-Jacket Tank fir kryogen Flëssegkeetsapplikatiounen.

Dësen Duerchbroch an 3D-gedréckte Aluminium Rakéitemotordüsen huet d'Potenzial fir déif Weltraumflich ze revolutionéieren, wat d'Fabrikatioun vu liichte Rakéitekomponenten erlaabt, déi fäeg sinn héich strukturell Lasten ze widderstoen. Et bréngt eis e Schrëtt méi no un d'Zil fir Mënschen op de Mound, de Mars an doriwwer eraus ze schécken.

