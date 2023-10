NASA Entdeckt Waasser a Kuelestoff an Asteroid Probe

D'NASA huet e wesentlechen Duerchbroch a senger Studie vun enger Asteroidprobe gemaach, déi viru kuerzem op der Äerd gelant ass. D'Raumfaartagentur huet zwee entscheedend Komponenten an de schwaarzen Asteroidstécker identifizéiert, déi vum alen Asteroid Bennu gesammelt goufen - Waasser a Kuelestoff. Dës Entdeckung markéiert déi gréisst Kuelestoff-räich Asteroid Probe jeemools op eise Planéit zréck bruecht.

Wärend der Entdeckung vun der Probe am Johnson Space Center zu Houston huet d'NASA Administrator Bill Nelson Begeeschterung iwwer d'Resultater ausgedréckt. Kuelestoff, wat fir all Liewen op der Äerd vital ass, huet bal 5% vum Gesamtgewiicht vun der Probe ausgemaach. Et existéiert souwuel a organesch wéi och an mineraler Formen. Zousätzlech gouf festgestallt datt Waasser an der Kristallstruktur vu Lehmmineraler gespaart ass.

D'Wëssenschaftler gleewen datt d'Präsenz vu Waasserdroende Asteroiden, déi mat der Äerd viru Milliarde vu Joer kollidéiert sinn, verantwortlech ass fir d'Existenz vun Ozeanen, Séien a Flëss op eisem Planéit. Kuelestoff, op der anerer Säit, spillt eng entscheedend Roll bei der Bildung vu Proteinen, Enzymen, a genetesch Komponenten wéi DNA a RNA.

D'Entdeckung gouf duerch eng virleefeg Analyse gemaach mat Scannenelektronenmikroskopie, Röntgencomputertomographie an aner Techniken. Dës erfollegräich Sammlung vun der Asteroideprobe ass e bedeitende Meilesteen fir d'NASA, well et déi éischt US-Missioun ass fir eng Probe vun engem Asteroid zréckzekommen.

De Bennu Asteroid, benannt no enger aler ägyptescher Gottheet, gëtt als "ursprünglech Artefakt bewahrt am Vakuum vum Weltraum" ugesinn. Seng Ëmlafbunn schneide sech mat der Äerd, wat et e praktescht Zil fir Studie mécht. D'Probe, déi ongeféier 250 Gramm waacht, iwwerschreift wäit de Betrag, dee vu fréiere japanesche Missiounen un d'Asteroiden zréckkoum.

D'NASA plangt op d'mannst 70% vun der Probe am Johnson Space Center fir zukünfteg Untersuchung ze bewahren, weider d'Traditioun, déi an der Apollo Ära mat Moundfielsen ugefaang gouf.

Insgesamt liwwert déi lescht Erreeche vun der NASA wäertvoll Abléck an d'Zesummesetzung vun Asteroiden an hiren potenziellen Afloss op d'Entwécklung vu bewunnbare Planéiten wéi d'Äerd.

Quellen:

- NASA Administrator Bill Nelson am Johnson Space Center zu Houston

- D'NASA Analyse mat Scannen Elektronenmikroskopie, Röntgencomputertomographie a méi.