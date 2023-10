NASA enthüllt gréisster Asteroid Buedemprobe déi jeemools op d'Äerd zréckkoum

D'NASA huet dem Public déi gréisste Buedemprobe opgedeckt déi jeemools vun engem Asteroid op d'Äerd bruecht gouf. D'Probe gouf vun der OSIRIS-REx Raumschëff während enger Missioun op den Äerdnoop Asteroid Bennu gesammelt. Dëst markéiert nëmmen déi drëtte Kéier datt eng Asteroideprobe fir Analyse op d'Äerd zréckkoum, an et ass bei wäitem déi gréisst.

De Bennu ass, wéi aner Asteroiden, e Reliquie vum fréie Sonnesystem. Seng Chimie a Mineralogie si relativ onverännert zënter hirer Formation, viru ronn 4.5 Milliarde Joer. Dofir kann dës Probe studéieren wäertvoll Abléck an d'Origine an d'Entwécklung vu Fielseplanéiten, dorënner d'Äerd, a potenziell d'Evolutioun vum Liewen.

D'Retourkapsel mat der Bennu Probe gouf an engem kontrolléierten Ëmfeld an der Utah Test- a Trainingsberäich iwwerpréift ier se an den Johnson Space Center zu Houston transportéiert gouf. Do gouf den banneschten Kanister vun der Kapsel opgemaach, sou datt d'Proben un d'Wëssenschaftler an de Laboratoiren weltwäit verdeelt kënne ginn.

Dat initial geschätzte Gewiicht vun der Probe war tëscht 100 an 250 Gramm (3.5 bis 8.8 Unzen), awer d'NASA gëtt erwaart eng méi präzis Messung matzedeelen. D'Agence wäert och bestätegen ob d'Zil vun der Sammele vun enger onbestëmmter Probe, fräi vun terrestrescher Kontaminatioun, erreecht gouf. Zousätzlech wäerte kierperlech Charakteristiken wéi Dicht, Faarf a Kompositioun opgedeckt ginn.

Virdrun Asteroid Echantillon zréck op d'Äerd hu scho bedeitend Erkenntnisser ginn. Zum Beispill Proben vum Asteroid Ryugu, gesammelt vun der Japaner Hayabusa2 Missioun am Joer 2020, enthalen organesch Verbindungen déi d'Hypothese ënnerstëtzen datt Himmelsobjekter d'Äerd mat de Bausteng vum Liewen gesaat hunn.

D'OSIRIS-REx Missioun huet am Joer 2016 ugefaang an ass am Joer 2018 zu Bennu ukomm. No bal zwee Joer Ëmlafbunn vum Asteroid huet d'Raumschëff erfollegräich d'Probe vu senger Uewerfläch am Oktober 2020 gesammelt. D'Zukunftspläng vun der NASA enthalen eng Missioun op en aneren Asteroid mam Numm Psyche, déi gëtt ugeholl datt et de Kär vun engem Protoplanéit an de gréisste metalleschen Objet am Sonnesystem ass.

