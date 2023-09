D'NASA stellt de gréisste Asteroid Probe jeemools op d'Äerd zréck

D'NASA's Osiris-Rex Missioun ass agestallt fir déi gréisst Asteroid Probe déi jeemools op d'Äerd zréckkoum. Eng Kapsel mat ongeféier 250g Fielsen a Stëbs aus dem Asteroid Bennu gesammelt soll e Sonndeg an der Utah Wüst landen. Dës historesch Missioun markéiert déi éischte Kéier datt d'NASA eng Probe vun engem Asteroid zënter 2020 gesammelt huet.

Den Asteroid Bennu ass e 4.5 Milliarde Joer ale Rescht vun eisem fréie Sonnesystem. Wëssenschaftler gleewen datt d'Studie vu Bennu wäertvoll Abléck an d'Bildung an d'Evolutioun vu Planéiten ubidden. Dëse Kuelestoff-räichen, no-Äerd Asteroid gëtt als Zäitkapsel aus der fréierster Geschicht vum Sonnesystem ugesinn.

D'Probe gesammelt vum Bennu gëtt erwaart wichteg Hiweiser iwwer d'Origine vun Organics a Waasser ze bidden, déi Schlësselfaktoren an der Entwécklung vum Liewen op der Äerd sinn. Am Géigesaz zu Meteoritten, déi op d'Äerd falen, déi beim Kontakt mat der Atmosphär séier kontaminéiert ginn, wäert d'Bennu-Probe en onbeschiedegten Abléck an d'Vergaangenheet bidden.

D'Probe gëtt un eng Grupp vu méi wéi 200 Leit aus 38 Institutiounen weltwäit verdeelt, dorënner Wëssenschaftler vun der University of Manchester an dem Natural History Museum. Ashley King vum Natural History Museum huet Begeeschterung iwwer d'Studie vun de Proben ausgedréckt, déi an der Zesummesetzung ähnlech wéi de rezente Winchcombe Meteoritfall kéinte sinn, awer gréisstendeels net kontaminéiert vum terrestreschen Ëmfeld.

Dr Sarah Crowther vun der University of Manchester huet d'Bedeitung vun de Probe Retourmissioune wéi Osiris-Rex beliicht. Si huet erkläert datt d'onbekannte Natur vun de zréckgehalene Proben d'Erhale vu wichtegen Informatioun iwwer hir Zesummesetzung an d'Geschicht erlaabt, wäertvoll Abléck an d'Geschicht vum Sonnesystem ubidden.

Den Osiris-Rex gouf am September 2016 gestart an ass am Dezember 2018 zu Bennu ukomm. No zwee Joer Kartéierung vum Asteroid huet en am Oktober 2020 eng Probe vun der Uewerfläch gesammelt. Ursprong vun wesentlechen Ingredienten fir d'Entwécklung vum Liewen op der Äerd.

Zesummegefaasst, d'Liwwerung vun der NASA vun der gréisster Asteroideprobe, déi jeemools op d'Äerd zréckkoum, markéiert e bedeitende Meilesteen an der Weltraumfuerschung. D'Probe huet d'Potenzial fir wäertvoll Informatioun iwwer d'Bildung vun eisem Planéit an d'Méiglechkeet vum Liewen iwwer d'Äerd ze spären.

