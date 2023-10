NASA fir Space Laser Demonstratioun op der International Space Station ze maachen

D'NASA ass agestallt fir eng banebrytend Technologie Demonstratioun vu Raumlaser op der International Space Station (ISS) ze maachen. D'Demonstratioun zielt d'Machbarkeet ze testen fir d'Lasertechnologie ze benotzen fir Terabytes vun Daten aus Weltraumwëssenschaften an Exploratiounsmissiounen zréck op d'Äerd ze vermëttelen. Dëst wäert dem NASA seng éischt bi-directional, end-to-end Laser Kommunikatiounsrelais sinn, wat d'Raumfaartagentur erlaabt Laserkommunikatioun a seng existent Weltraumkommunikatiounsnetzwierker z'integréieren.

D'Technologie Demonstratioun beinhalt d'Ausrüstung vun der ISS mat engem Modul mam Numm ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal). Den ILLUMA-T-Modul enthält en Teleskop an eng zwee-Achs-Gimbal, déi et et erméiglecht, de Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) Satellit an enger geosynchroner Ëmlafbunn ze verfolgen. Den opteschen Modul, ongeféier d'Gréisst vun enger Mikrowelle, ass Deel vun enger Eenheet vergläichbar mat engem Standard Frigo.

D'Demonstratioun wäert d'Sendung vun Daten vun der ISS un den LCRD Satellit mat enger Rate vun 1.2 Gbps involvéieren. Den LCRD Satellit wäert dann d'Donnéeën op optesch Buedemstatiounen a Kalifornien oder Hawaii weiderginn. Vun do aus ginn d'Donnéeën un den LCRD Mission Operations Center zu New Mexico iwwerdroen, a schliisslech un d'ILLUMA-T Terrain Operations Team am NASA's Goddard Space Flight Center zu Maryland weidergeleet.

D'Ingenieuren bei Goddard wäerten d'Genauegkeet an d'Qualitéit vun den Daten evaluéieren, déi duerch dësen End-to-End Relaisprozess iwwerdroe ginn. Den Erfolleg vun der Demonstratioun kéint zu der Integratioun vum ILLUMA-T an d'ISS féieren, wat d'Dateniwwerdroungskapazitéit vum Ëmlaflaboratoire wesentlech erhéijen.

Déi aktuell Kommunikatioun mat der ISS vertrauen op den Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) Netzwierk, deen Radiosignale fir Dateniwwerdroung benotzt. Wéi och ëmmer, d'Benotzung vu Weltraumlaser kéint méi héich Datenübertragungsraten a verbessert Kommunikatioun fir zukünfteg Weltraummissiounen ubidden.

FAQ

1. Wat ass den Zweck vun der NASA senger Space Laser Demonstratioun op der International Space Station?

D'NASA zielt d'Benotzung vu Lasertechnologie ze testen fir grouss Bänn vun Daten aus Weltraumwëssenschaften an Exploratiounsmissiounen zréck op d'Äerd ze vermëttelen.

2. Wat ass ILLUMA-T?

ILLUMA-T steet fir Integrated Laser Communications Relais Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Et ass e Modul deen op der International Space Station fir d'Raumlaser Demonstratioun gepasst ass.

3. Wéi funktionéiert den Datetransmissionsprozess?

Den ILLUMA-T Modul op der ISS wäert Daten un de Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) Satellit iwwerdroen. Den LCRD Satellit wäert dann d'Donnéeën op optesch Buedemstatiounen weiderginn, déi se an den LCRD Mission Operations Center schécken a schlussendlech un d'ILLUMA-T Terrain Operations Team.

4. Wat ass d'Bedeitung vun dëser Manifestatioun?

Wann et erfollegräich ass, kann d'Integratioun vum ILLUMA-T an d'ISS de Volume vun den Daten wesentlech verbesseren, déi op a vun der Raumstatioun iwwerdroe kënne ginn, d'Kommunikatiounsméiglechkeeten fir zukünfteg Weltraummissiounen verbesseren.

5. Wéi vergläicht d'Laserkommunikatioun mat existéierende radiobaséierte Kommunikatiounssystemer?

Laser Kommunikatioun huet d'Potenzial fir méi héich Datenübertragungsraten a verbessert Kommunikatioun am Verglach mat radiobaséierte Systemer ze bidden. Et kéint Weltraumkommunikatioun revolutionéieren a méi séier a méi effizient Dateniwwerdroung vu Weltraummissiounen erméiglechen.

(Quellen: NASA, Space.com)