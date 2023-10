By

D'NASA huet viru kuerzem en "Hot Fire" Test ofgeschloss als Deel vun der leschter Zertifizéierungsserie fir seng Artemis Moundraketmotoren. D'Raumfaartagentur plangt repurposéiert RS-25 Space Shuttle Motore fir säin Artemis Programm ze benotzen, deen d'Ziel huet d'Astronauten op de Mound zréckzekommen.

Déi waarm Feier Serie, déi de 17. Oktober ugefaang huet, soll eng aktualiséiert RS-25 Linn vu Motoren zertifiéieren, déi fir d'Artemis 5 Missioun an de spéiden 2020er benotzt ginn. Véier RS-25s kreéieren de Kärstadium vun all Space Launch System (SLS) Rakéit, e wesentleche Bestanddeel vum Artemis Programm.

Wärend dem Test huet den RS-25-Motor, mam Codenumm E0525, erfollegräich fir eng geplangten Dauer vu 550 Sekonnen (iwwer néng Minutten) am Stennis Space Center vun der NASA zu Mississippi geschoss. Dësen Test sammelt Daten iwwer d'Leeschtung vu verschiddenen neie Motorkomponenten, wéi d'Düse, d'hydraulesch Aktuatoren, d'Flexkanal an d'Turbopumpen.

Déi waarm Feier Serie besteet aus engem Set vun 12 Tester fir all RS-25 Motor. E fréiere RS-25 Motor gouf am Juni zertifizéiert nodeems hien seng eege Serie vun 12 Tester ofgeschloss huet. Dës Tester hëllefen bei der Zertifizéierung vun zukünfteg SLS Missiounen, ugefaange mat Artemis 5.

Den Artemis Programm huet e puer geplangte Missiounen, dorënner Artemis 2, déi véier Astronaute ronderëm de Mound 2024 huelen wäert. Den Artemis 3 zielt Astronauten no bei de Moundsüdpol Enn 2025 oder 2026 ze landen, virausgesat datt SpaceX säi Starship Landungssystem fäerdeg ass. Zousätzlech Missiounen, wéi Artemis 4, si fir d'Jore duerno geplangt.

Zousätzlech zu de Motor Tester, NASA Ingenieuren am Marshall Space Flight Center zu Huntsville, Alabama, maachen Tester op en alternativen Booster Design fir zukünfteg Missiounen iwwer Artemis 8.

De Lead Kontraktor fir d'SLS Motoren ass Aerojet Rocketdyne, eng Firma ënner L3Harris Technologies, während Boeing verantwortlech ass fir d'SLS Rakéiten ze bauen.

Dës Tester an Zertifizéierungen markéieren bedeitend Meilesteen an den lafende Efforten vun der NASA fir d'Exploratioun vum Weltraum ze förderen an Astronauten op de Mound zréckzekommen.

