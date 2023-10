Nei Fuerschung entdeckt potenziell Link tëscht Schlofmangel an Adipositas

An enger rezenter Etude vun engem Team vu Fuerscher gemaach, ass e potenzielle Link tëscht Schlofmangel an Adipositas entdeckt ginn. D'Studie, déi d'Schlofmuster an de Kierpermass Index (BMI) vun iwwer 1,000 Individuen analyséiert huet, huet festgestallt datt déi, déi konsequent manner wéi siwe Stonnen pro Nuecht schlofen, e méi héicht Risiko haten fir Adipositas z'entwéckelen.

Obesitéit ass laang als e grousst ëffentlech Gesondheetsprobleem unerkannt ginn, mat villen assoziéierte Gesondheetsrisiken wéi Herz-Kreislauf-Krankheeten an Diabetis. Wéi och ëmmer, d'Relatioun tëscht Schlof an Adipositas ass manner kloer. Dës nei Fuerschung werft Liicht op eng méiglech Verbindung tëscht deenen zwee.

D'Studie huet opgedeckt datt Leit, déi konsequent manner wéi siwe Stonnen pro Nuecht schlofen, e wesentlech méi héije BMI haten am Verglach mat deenen, déi siwe bis néng Stonnen pro Nuecht geschlof hunn. Ausserdeem huet d'Fuerschung gewisen datt dës Individuen méi wahrscheinlech un ongesond Iessgewunnechten engagéieren an eng méi héich Zuel u Kalorien am ganzen Dag verbrauchen.

Wärend de genaue Mechanismus, deen de Mangel u Schlof mat Adipositas verbënnt, nach ëmmer ënnersicht gëtt, gleewen d'Fuerscher datt et wéinst dem Impakt vum Schlofdeprivatioun op hormonell Reguléierung an Appetitkontrolle ka sinn. Virdrun Studien hu gewisen datt inadequater Schlof d'Gläichgewiicht vun Hormonen stéieren kann, déi den Honger a Sattheet reguléieren, wat zu engem verstäerkten Appetit a potenziell Iwwerdéngscht féiert.

Dës nei Fuerschung ënnersträicht d'Wichtegkeet vum adäquate Schlof fir e gesonde Gewiicht z'erhalen an Adipositas ze vermeiden. Et suggeréiert datt gesond Schlofgewunnechten opzebauen a prioritär genuch Schlof prioritär Schlësselfaktore bei der Gewiichtsmanagement sinn.

Et ass wichteg ze bemierken datt dës Studie nëmmen eng Korrelatioun tëscht Schlofmangel an Adipositas etabléiert, a weider Fuerschung ass gebraucht fir d'Kausalitéit an d'Basismechanismus ze bestëmmen. Wéi och ëmmer, et gëtt wäertvoll Abléck an de potenziellen Impakt vum Schlof op d'Gewiichtmanagement an d'allgemeng Gesondheet.

Als Conclusioun weist déi rezent Etude e potenzielle Link tëscht Schlofmangel an Adipositas un. Eenzelpersounen, déi konsequent manner wéi siwe Stonnen pro Nuecht schlofen, kënnen e méi héicht Risiko hunn fir Adipositas z'entwéckelen wéinst Faktoren wéi gestéiert hormonell Reguléierung a verstäerkten Appetit. Weider Fuerschung ass noutwendeg fir d'Kausalitéit vun dëser Bezéiung z'erklären a spezifesch Mechanismen z'identifizéieren. Trotzdem ënnersträicht dës Studie d'Wichtegkeet vun der Prioritéit vum adäquate Schlof fir e gesonde Gewiicht an allgemeng Wuelbefannen z'erhalen.

Quellen:

- Matthew Phelan, Dailymail.Com, "Nei Fuerschung entdeckt potenziell Link tëscht Schlofmangel an Adipositas"