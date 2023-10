CatSat: Revolutioun Raumbaséiert Sensing a Kommunikatioun

Virun XNUMX Joer huet e serendipitous Telefonsgespréich wärend Schockela Pudding eng Iddi ausgeléist déi Raumbaséiert Sensing a Kommunikatioun revolutionéiere géif. De Christopher Walker, e jonken Ingenieur zu där Zäit, huet d'Potenzial vun enger verréckter Plastiksverpackung iwwer säi Puddingdëppe entdeckt wann et d'Reflexioun vun enger Uewerglühbir vergréissert. Dëst Konzept huet schlussendlech zu der Entwécklung vum Large Balloon Reflector (LBR) gefouert, en opblaasbare Gerät deen breet Sammlungsöffnungen erstellt mat enger Fraktioun vum Gewiicht vun traditionellen ofbaubaren Antennen.

Dank der Finanzéierung vum NASA's Innovative Advanced Concepts (NIAC) Programm gëtt dem Walker seng Visioun endlech eng Realitéit. D'LBR verwandelt en Deel vun enger opgeblosen Sphär an eng parabolesch Antenne andeems en Deel vun der bannenzeger Uewerfläch aluminéiert. Mat engem 33-Fouss-Duerchmiesser (10 Meter) Prototyp finanzéiert vum NIAC an dem US Naval Research Laboratory, huet Walker d'Fähigkeiten vum LBR bewisen, déi d'Aperturgréisst vum James Webb Weltraumteleskop vun der NASA iwwerschreift.

De LBR Design léist d'Erausfuerderunge vun traditionelle Reflektorantennen. Et bléist wéi e Beachball, bitt eng stabil parabolesch Platform ouni de Besoin fir voluminös a komplex deployable Hardware. Ausserdeem kann et an e kompakt Volumen ausklappen, wat et méi einfach mécht am Weltraum ze lancéieren an z'installéieren.

Ee vun de bemierkenswäerten Uwendungen vun dëser Technologie ass an Héichgeschwindeg Kommunikatiounen. CatSat, e 6-Eenheet CubeSat entwéckelt vum Freefall Aerospace an Zesummenaarbecht mat der NASA, der University of Arizona, a Rincon Research Corporation, wäert d'Fäegkeeten vun der opbloosbarer Antenne an enger gerénger Äerdbunn weisen. Nom Ofbau wäert d'Antenne High-Definition Äerdfotoen zréck op d'Äerd iwwerdroen. Dës Missioun, Deel vun der NASA CubeSat Launch Initiative, weist d'Potenzial fir zukünfteg Mound-, Planetar- an Deep-Space Missiounen mat CubeSats.

FAQ:

Wat ass de Large Balloon Reflector (LBR)?

De LBR ass en opbloosbaren Apparat deen en Deel vun enger opgebloser Sphär an eng parabolesch Antenne mécht. Et erstellt breet Sammlungsöffnungen mat enger Ëmwandlung vum Gewiicht vun traditionelle deployable Antennen.

Firwat ass de LBR wichteg?

D'LBR léist d'Erausfuerderunge vun traditionelle Reflektorantennen, sou wéi schwéier Gewiicht a komplexen Ofbau. Et bitt eng stabil parabolesch Platform ouni de Besoin fir voluminös Hardware a kann an e klengt Volumen ausklappen, wat et méi einfach mécht fir am Raum ze lancéieren an z'installéieren.

Wat ass CatSat?

CatSat ass e 6-Eenheet CubeSat deen d'Fäegkeete vun der opblaasbarer Antenne an enger gerénger Äerdëmlafbunn weist. Et wäert High-Definition Earth Fotoen zréck op d'Äerd iwwerdroen, d'Potenzial fir zukünfteg Missiounen mat CubeSats ze weisen.

Wien huet CatSat an den LBR entwéckelt?

CatSat gouf vum Freefall Aerospace an Zesummenaarbecht mat der NASA, der University of Arizona an der Rincon Research Corporation entwéckelt. D'LBR Konzept gouf vum Christopher Walker gepionéiert, dee Finanzéierung vum NASA sengem Innovative Advanced Concepts Programm an dem US Naval Research Laboratory krut.

Wéi vergläicht d'LBR mat traditionelle Reflektorantennen?

De LBR bitt eng liicht Alternativ zu traditionelle Reflektorantennen. Säin oppblasbare Design eliminéiert de Besoin fir voluminös a komplex Deploymentmechanismen, wat et méi versatile mécht a méi einfach am Raum z'installéieren.

Quellen:

