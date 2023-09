NASA simuléiert e Bléck op eis Galaxis a Gravitatiounswellen

Astronomen hunn simuléiert Daten benotzt fir eng Visualiséierung vum Himmel ze bidden, wéi et a Gravitatiounswellen erschéngt, an eng nei Perspektiv op eis Galaxis ubidden. Gravitatiounswellen si kosmesch Ripples an der Raumzäit, déi duerch ëmkreesend Objeten generéiert ginn, a Raumbaséiert Observatoiren, déi erwaart ginn an den nächsten Dekade ze starten, wäerten eist Verständnis vun dëse Phänomener staark verbesseren.

Buedembaséiert Observatoiren hunn zanter 2015 ongeféier honnert Eventer festgestallt, déi Fusioune vu stellare Masse schwaarze Lächer, Neutronestären oder béid representéieren. Dës Signaler si kuerzlieweg, héichfrequenz Eventer, déi iwwerall um Himmel optriede kënnen an aus Quellen iwwer eis Galaxis kommen. Wéi och ëmmer, et gi vill binär Systemer bannent der Mëllechstrooss, déi och kompakt Objete wéi wäiss Zwerge, Neutronestären a schwaarz Lächer an enk Bunnen enthalen.

Fir dës ultrakompakt Binären (UCBs) ze beobachten, ass e Raumobservatoire néideg, well hir Gravitatiounswellen Frequenzen ze niddreg hunn fir Buedembaséiert Detektoren. Déi nächst Laser Interferometer Space Antenna (LISA), eng gemeinsam Missioun vun der NASA an der Europäescher Weltraumagence (ESA), gëtt erwaart Zéngdausende vun UCBs z'entdecken. Méi UCBs entdecken ass ee vun den Haaptziler vun der LISA.

D'Fuerscher hunn eng Technik entwéckelt fir simuléiert Daten vun der erwaarter Verdeelung a Gravitatiounswelle Signaler vun UCBs ze kombinéieren fir en Himmelssiicht vun eiser Galaxis ze kreéieren. Dëst Bild ass ähnlech wéi eng ganz Himmel Vue a sichtbar, Infrarout oder Röntgenlicht. D'Visualiséierung bitt en Abléck vun der eenzegaarteger Perspektiv déi Gravitatiounswellen ubidden beim Observatioun vum Universum. D'Hoffnung ass datt zukünfteg Versioune vun dësem Bild mat echte LISA Daten gemaach ginn.

Dës Etude, publizéiert am The Astronomical Journal, weist d'Potenzial vu Gravitatiounswellen als en neit Instrument fir de Kosmos ze studéieren. Duerch d'Integratioun vun Daten aus Weltraum-baséiert Gravitatiounswellen Observatoiren wéi LISA, kënnen Astronomen wäertvoll Abléck an d'Natur vu binäre Systemer an d'Dynamik vun Objeten an eiser Galaxis kréien.

Quellen:

- The Astronomical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-3881/acd3f1

- NASA's Goddard Space Flight Center