NASA simuléiert d'Gravitatiounswellen vun eiser Galaxis

D'NASA Fuerscher hunn bedeitend Fortschrëtter gemaach fir d'Gravitatiounswellen an eiser Galaxis ze simuléieren. Mat Hëllef vu Buedemobservatoiren hu si vill Eventer festgestallt, déi d'Fusioun vu stellare Masse schwaarze Lächer, Neutronestären oder béid involvéiert hunn. Dës Signaler, déi manner wéi eng Minutt daueren, hunn héich Frequenzen a kënnen iwwerall um Himmel optrieden. D'Quell vun dëse Signaler sinn iwwer eis Galaxis lokaliséiert.

D'Cecilia Chirenti, Fuerscherin vun der University of Maryland an dem Goddard Space Flight Center vun der NASA, huet erkläert datt binär Systemer an der Mëllechstrooss och kompakt Objete wéi wäiss Zwerge, Neutronestären a schwaarze Lächer an enke Bunnen enthalen. Wéi och ëmmer, wéinst dem Besoin fir hir Gravitatiounswellen z'entdecken, ass e Raumobservatoire néideg.

Gravitatiounswellen si Stéierungen am Stoff vun der Raumzäit, déi duerch d'Beschleunegung vu massiven Objeten verursaacht ginn. Si goufen als éischt vum Albert Einstein a senger allgemenger Relativitéitstheorie virausgesot. Dës Wellen erlaben d'Wëssenschaftler déi gewalteg an energesch Eventer ze observéieren déi an eisem Universum geschéien, wéi d'Kollisioun vu schwaarze Lächer oder d'Explosioun vu Supernovaen.

D'NASA Simulatiounsaarbecht zielt d'Dynamik an d'Behuele vun dëse Gravitatiounswellen an eiser Galaxis besser ze verstoen. Andeems Dir d'Charakteristike vun dëse Wellen studéiert, hoffen d'Fuerscher Abléck an d'Natur vun de Systemer ze kréien, déi se produzéieren an d'Objeten, déi an de Fusioune involvéiert sinn.

D'Resultater vun dëser Fuerschung hunn d'Potenzial fir eist Verständnis vum Universum a seng fundamental Prozesser ze verbesseren. Mat weidere Fortschrëtter an der Technologie an der Entwécklung vu Weltraumobservatoiren gewidmet fir Gravitatiounswellen z'entdecken, kënnen d'Wëssenschaftler d'Geheimnisser vum Kosmos weiderfueren.

Definitiounen:

- Gravitatiounswellen: Stéierungen am Stoff vun der Raumzäit verursaacht duerch d'Beschleunegung vu massiven Objeten.

– Binärsystemer: Systemer besteet aus zwee astronomeschen Objeten, déi ëm hire gemeinsame Massezentrum kreien.

– Neutronestär: En héichdichten Himmelsobjekt deen duerch d'Gravitatiounskollaps vun engem massive Stär während enger Supernova geformt gëtt.