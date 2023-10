E mysteriéist Bild vum Weltraum faszinéiert d'Wëssenschaftler nach eng Kéier

E beandrockend Bild vun der NASA Juno Missioun huet d'Opmierksamkeet vu Wëssenschaftler weltwäit gefaangen. De 7. September 2023 huet de Juno eng Foto vun engem Gebitt an der nërdlecher Regioun vum Jupiter geknipst, bekannt als Jet N7. D'Bild weist eng faszinéierend Affichage vu Wolleken a Stuerm, wat d'Wëssenschaftler opfuerdert méi déif an hir Studie vun de Funktiounen ze verdéiwen.

De Biergerwëssenschaftler Vladimir Tarasov war verantwortlech fir d'Bild vum Juno sengem Instrument ze kreéieren, andeems d'Daten benotzt, déi kritt goufen wann d'Raumschëff ongeféier 4,800 Meilen iwwer de Jupiter Wolleken war. Och wann dës Himmelsfoto e Gesiicht mat Aen, enger Nues an engem Mond gläicht, schreift d'NASA dës Perceptioun un e Phänomen mam Numm Pareidolia. Pareidolia ass d'Tendenz fir d'Mënsche fir erkennbar Musteren, wéi Gesiichter, an zoufälleg visuelle Reizen ze gesinn.

Wärend dëst rezent Bild eng Opreegung ënner der wëssenschaftlecher Gemeinschaft verursaacht huet, ass et op kee Fall déi éischte Kéier datt d'NASA e Bild opgeholl huet dat e Gesiicht op engem Planéit ähnelt. Am Joer 1976 huet d'NASA Viking 1 Raumschëff berühmt d'"Gesiicht um Mars" fotograféiert. Am Ufank huet d'Schnëtt vun Aen, enger Nues an engem Mond op de Planéit Intrigen gefeiert, awer spéider Analyse huet opgedeckt datt et nëmmen eng Illusioun ass, déi duerch natierlech geologesch Formatiounen verursaacht gouf.

Trotz dësen Erklärungen ass déi onbestreideg Allure vun dëse Gesiichtsähnleche Formatiounen weider souwuel d'Wëssenschaftler wéi och d'Allgemengheet ze begeeschteren. Biller wéi dës erënneren eis un d'Komplexitéit an d'Schéinheet vun eisem Universum, encouragéieren weider Exploratioun a Kontemplatioun.

FAQ

Wat ass Pareidolia?

Pareidolia ass e psychologescht Phänomen wou d'Mënschen vertraute Mustere gesinn, wéi Gesiichter, an onrelatéierten oder zoufälleg Reizen.

Wat war de "Gesiicht um Mars"?

D'"Gesiicht um Mars" bezitt sech op e Bild dat vum NASA senger Viking 1 Raumschëff am Joer 1976 erfaasst gouf. D'Foto huet anscheinend e Gesiicht mat Aen, enger Nues an engem Mond op der Mars-Uewerfläch duergestallt. Wéi och ëmmer, weider Analyse huet festgestallt datt et eng Illusioun ass, déi duerch natierlech geologesch Feature geschaf gouf.

Gleeft d'Wëssenschaftler datt dat rezent Bild op Jupiter e richtegt Gesiicht ass?

Neen, d'Wëssenschaftler schreiwen d'Gesiichtsähnlech Erscheinung am rezenten Jupiterbild un d'Pareidolien. Et ass eng natierlech Tendenz fir Mënschen vertraut Formen a Mustere ze interpretéieren och wa se net existéieren.