Asteroid Echantillon erfollegräich zréck op d'Äerd an der NASA Missioun

D'NASA OSIRIS-REx Raumschëff ass erfollegräich an der Utah Wüst gelant no enger siwe Joer Missioun fir Proben vum Asteroid Bennu ze sammelen. D'Raumschëff huet eng Kapsel fräigelooss, déi d'Asteroidfragmenter enthält, déi an d'Landungszon erofgaang ass. Laut Wëssenschaftler gëtt geschat datt d'Kapsel op d'mannst eng Taass Schutt vum Kuelestoffräichen Asteroid hält. Wéi och ëmmer, de genaue Betrag gëtt net bekannt bis de Container opgemaach ass.

D'Missioun betrëfft de Bäitrag vu Kanada vum OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA), deen d'Uewerfläch vum Asteroid gescannt a gemooss huet, eng héich präzis Kaart zur Verfügung gestallt, déi gehollef huet d'Landungsplaz ze bestëmmen. Kanada wäert Zougang zu engem klengen Deel vum gesammelten Asteroidmaterial hunn.

Japan huet och eng Roll an der Missioun gespillt, nodeems se virdrun Echantillon vun zwee aneren Asteroiden zréckginn. All Kéier krut d'NASA en Deel vun de Proben.

Déi erholl Kapsel gëtt an e proppere Raum am NASA Johnson Space Center zu Houston transportéiert, wou eng zwee-Joer Analyse stattfënnt. D'Probe gëtt den 11. Oktober dem Public enthüllt.

De Bennu, deen 1999 entdeckt gouf, gëtt als no-Äerdobjet klasséiert, well en all sechs Joer no bei eisem Planéit passéiert. Et ass ongeféier d'Gréisst vum Empire State Building. D'Daten, déi aus dëser Missioun gesammelt ginn, wäerten zu Efforten bäidroen fir Asteroiden ofzeleeën, déi an Zukunft eng Gefor fir d'Äerd duerstellen kënnen.

Den erfollegräiche Retour vun den Asteroideproben ass e bedeitende Meilesteen an der Weltraumfuerschung, wat d'Wëssenschaftler erlaabt d'Rohbestanddeeler vum Sonnesystem ze studéieren wéi se viru Milliarde Joer waren. D'Raumschëff OSIRIS-REx zielt schonn den Asteroid Apophis fir eng zukünfteg Treffen am Joer 2029.

