D'NASA's Psyche Raumschëff fänkt op d'Missioun zum Metal Asteroid

D'NASA's Psyche Raumschëff ass op enger sechs Joer Rees gestart fir e rare metalldeckten Asteroid ze entdecken. Dës Missioun markéiert déi éischt Exploratioun vun enger Metallwelt, well déi meescht Asteroide typesch Fiels oder Äiseg sinn. D'Wëssenschaftler gleewen datt den Asteroid, genannt Psyche, d'Iwwerreschter vun engem fréie Planéit säi Kär ka sinn an Abléck an déi onzougänglech Zentren vun der Äerd an anere Fielsplanéiten ubidden.

D'Psyche-Raumschëff gouf vum SpaceX vum NASA sengem Kennedy Space Center gestart a soll den Asteroid am Joer 2029 erreechen. Et ass dee gréissten metallräichen Asteroid, deen bis elo entdeckt gouf, am baussenzegen Deel vun der Haaptasteroidegurt tëscht Mars a Jupiter. Den Asteroid ass ongeféier 144 Meilen breet an 173 Meilen laang, a gëtt ugeholl datt et vill an Eisen, Néckel an aner Metaller ass.

De Lead Wëssenschaftler Lindy Elkins-Tanton vun der Arizona State University erkläert datt wann et en Dram war de Metallkär vun der Äerd ze entdecken, den Héichdrock an d'Temperatur et onméiglech maachen. Wéi och ëmmer, de Psyche Asteroid bitt eng Chance fir e Metallkär an eisem Sonnesystem ze studéieren.

D'Wëssenschaftler hunn iwwer d'Charakteristike vum Asteroid spekuléiert, a virgestallt spiky Metallkrateren, Metallklippen, a metallesch erodéiert Lavastréim. Et gëtt och eng Méiglechkeet vu Spuermengen vu Gold, Sëlwer, Platin oder Iridium opgeléist am Eisen an Néckel vum Asteroid.

D'Missioun, gefouert vun der Arizona State University am Numm vun der NASA, huet e Budget vun 1.2 Milliarden Dollar. D'Raumschëff wäert e Rondpoint Wee huelen fir den Asteroid z'erreechen, andeems de Mars fir eng Schwéierkraaft Boost am Joer 2026 benotzt. Et wäert dann probéieren an d'Ëmlafbunn ëm den Asteroid am Joer 2029 ze goen, sou héich wéi 440 Meilen an esou no wéi 47 Meilen ëmkreest.

D'Psyche-Raumschëff setzt sech op elektresche Solarbetrieb of an huet en experimentellen Kommunikatiounssystem deen Laser benotzt anstatt Radiowellen. Dëse System zielt fir de Flux vun Daten aus déiwe Raum op d'Äerd ze erhéijen, potenziell Videoe vum Mound oder Mars an Zukunft iwwerdroen.

Dës Missioun op den Asteroid Psyche kéint Äntwerten op fundamental Froen iwwer d'Bildung vum Sonnesystem an d'Konditiounen déi e Planéit bewunnbar maachen. Ausserdeem kann d'Studie vum metallesche Kär vum Asteroid och eist Verständnis vum Äerdmagnéitfeld verbesseren, wat entscheedend ass fir eis Atmosphär z'erhalen an d'Liewen z'erméiglechen.

