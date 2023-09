D'NASA's Parker Solar Sonde iwwerlieft mächteg Sonneexplosioun

D'NASA Parker Solar Probe, e Raumschëff entworf fir d'Behuele vun der Sonn nozekucken, ass viru kuerzem duerch geflunn an iwwerlieft eng vun de mächtegste Coronal Mass Ejections (CMEs) jeemools opgeholl. Déi selten Footage vum Solarevenement gouf vum Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory verëffentlecht.

Eng Coronal Mass Emissioun ass en Ausbroch vu super waarme Gas, oder Plasma, vun der Sonnenuewerfläch. Et kann bedeitend Konsequenzen op der Äerd hunn, dorënner d'Satellitten a Gefor, d'Kommunikatiouns- a Navigatiounstechnologien ze stéieren, a souguer d'Energienetz ausschloen. Am Joer 1989 huet e mächtege CME zu Québec, Kanada e massive Blackout verursaacht.

D'Parker Solar Probe, equipéiert mat engem robusten Hëtztschëld, huet ongeféier zwee Deeg de CME observéiert, a gouf déi éischt Raumschëff iwwerhaapt duerch eng mächteg Sonneexplosioun no bei der Sonn ze fléien. D'Sond huet den intensiven Ausbroch vun der Strahlung erliewt an ass aus dem Ausbroch ongeschaaft erausgaang.

D'Wëssenschaftler benotzen Daten aus der Parker Solar Probe, zesumme mat Observatioune vun anere Raumschëffer an Teleskopen, fir d'Behuele vu CMEs an aner Weltraumwiederphenomener, wéi Sonnefakelen, besser ze verstoen. Dëst Wëssen hëlleft bei der Prognose an der Virbereedung op potenziell zerstéierend Weltraumwiederevenementer an der Zukunft.

D'Missioun vun der Parker Solar Probe wäert weidergoen, mat der Raumschëff erwaart Geschwindegkeete vu 430,000 mph z'erreechen a bannent 3.9 Millioune Meilen vun der Sonn am Joer 2024 ze kommen. Dës Observatioune wäerten zu verbesserte Prognosen bäidroen fir den Impakt vu Sonnenaustausch op der Äerd, wat et erlaabt fir besser Bereetschaft a mitigation Strategien.

[Definitioun: Coronal Mass Ejection (CME) - en Ausbroch vu super waarme Gas, oder Plasma, vun der Sonnenuewerfläch.]

[Quell: The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory]

[Source: NASA]