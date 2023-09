Déi gréissten Asteroid Probe bis elo: Den Osiris-Rex vun der NASA fäerdeg seng Missioun

D'NASA's Osiris-Rex Raumschëff ass agestallt fir déi gréissten Asteroidprobe bis elo ze liwweren, fir eng siwe Joer Missioun ofzeschléissen. E Sonndeg fléien d'Raumschëff vun der Äerd a léisst op d'mannst eng Taass Schutt of, déi se vum Asteroid Bennu gegraff huet. D'Probekapsel wäert an d'Utah Wüst falen, während d'Mammschëff auszoomt fir en aneren Asteroid ze entdecken.

D'Wëssenschaftler erwaarden ongeféier en halleft Pound (250 Gramm) Kieselstécker a Stëbs vu Bennu ze kréien, wat däitlech méi ass wéi déi kleng Quantitéit, déi Japan aus zwee aneren Asteroide gesammelt huet. Dës Asteroid Echantillon handelen als preservéiert Zäitkapselen, déi wäertvoll Abléck an d'Bildung vun eisem Sonnesystem an d'Origine vum Liewen op der Äerd liwweren.

Den Osiris-Rex, deen am Joer 2016 gestart gouf, ass am Joer 2018 zu Bennu ukomm an huet zwee Joer den Asteroid studéiert ier probéiert Proben ze sammelen. Wärend der Sammlung vun der Probe huet d'Raumschëff e puer Erausfuerderunge begéint, dorënner e gestoppt Deckel, deen e puer vun de gesammelten Material an de Weltraum bruecht huet. Trotzdem, goufen déi reschtlech Echantillon erfollegräich an der Kapsel geséchert.

De Bennu, deen 1999 entdeckt gouf, gëtt ugeholl datt et e Rescht vun engem méi groussen Asteroid ass, dee mat engem anere Raumfiels kollidéiert ass. Et moosst ongeféier een Drëttel vun engem Kilometer breet an ass a schwaarze robusten Terrain bedeckt mat Boulder gefëllt. Andeems de Bennu no no studéiert, hoffen d'Wëssenschaftler wäertvoll Informatioun ze kréien, déi hëllefe kéinten Strategien z'entwéckelen fir den Asteroid ze béien, wa säi Wee an der Zukunft eng Gefor fir d'Äerd duerstellt.

Osiris-Rex wäert d'Probekapsel aus enger Distanz vu 63,000 Meilen erausginn a véier Stonne méi spéit wäert et am Utah Test an Training Range landen. D'Kapsel, déi bal 3 Féiss breet an 1.6 Féiss grouss moosst, wäert mat enger Geschwindegkeet vun 27,650 mph erofgoen ier de Fallschierm et verlangsamt fir eng sanft Landung. Wann d'Kapsel erëmfonnt ass, gëtt se an den NASA Johnson Space Center zu Houston fir Analyse transportéiert.

Dës Missioun markéiert dem NASA seng drëtt Probe zréck aus déiwe Weltraum, mat fréiere Missiounen déi Sonnewandpartikelen, Koméite Stëbs a mikroskopesch Käre vun Asteroiden zréckzéien. D'Agence plangt ëffentlech d'Inhalter vun der Bennu-Probe am Oktober 11. Dësen Hierscht wäert d'NASA och zwou weider Asteroidemissiounen lancéieren, fir eist Verständnis vun dësen Himmelskierper an hir Bedeitung an der Studie vun eisem Sonnesystem weider ze förderen.

