D'NASA's Osiris-Rex Raumschëff ass geplangt fir déi gréisste Probe bis elo vun engem Asteroid ze liwweren

An enger spannender Conclusioun zu enger siwe Joer Quest, ass d'NASA Osiris-Rex Raumschëff geplangt e Sonndeg vun der Äerd ze fléien an eng Probekapsel ofzeginn, déi op d'mannst eng Taass Schutt aus dem Asteroid Bennu gesammelt huet. Dëst wäert déi gréisste Probe sinn, déi jeemools vun engem Asteroid erëmfonnt ginn, mat Wëssenschaftler virauszesoen, datt ongeféier en halleft Pound (250 Gramm) Kieselstécker a Stëbs kréien. Dëst ass däitlech méi wéi de Betrag, deen Japan vun zwee aneren Asteroiden zréckbruecht huet.

Den Asteroid Bennu, deen 1999 entdeckt gouf, gëtt ugeholl datt et en Iwwerreschter vun engem méi groussen Asteroid ass, dee mat engem anere Raumfiels kollidéiert ass. Et ass ongeféier een Drëttel vun engem Kilometer breet an huet eng schwaarz, robust Uewerfläch mat Boulder gefëllt. Wëssenschaftler gleewen datt Bennu Iwwerreschter aus dem fréie Sonnesystem enthält, wäertvoll Abléck an d'Origine vun der Äerd a vum Liewen selwer ubidden.

Den Osiris-Rex huet seng Missioun am Joer 2016 ugefaang an ass am Joer 2018 zu Bennu ukomm. No zwee Joer suergfälteg studéiert den Asteroid, huet d'Raumschëff kuerz seng Uewerfläch beréiert an huet Stëbs a Kiesel mat engem Vakuum opgesaug. Wéi och ëmmer, den Deckel vum Proufsammler ass gestoppt ginn, sou datt e puer Fielsen am Weltraum verluer sinn. Déi genee Quantitéit vum Material an der Probekapsel gëtt nëmme bekannt nodeems se opgemaach ass.

D'Probekapsel gëtt vum Osiris-Rex véier Stonne fräigelooss ier se an der Utah Wüst berührt ass. No engem Fallschierm-assistéierten Ofstamung gëtt d'Kapsel an e proppere Labo am NASA Johnson Space Center zu Houston geholl fir Kräizkontaminatioun ze vermeiden. D'Probe gi mat der gréisster Suergfalt a spezialiséierte proppere Raim gehandhabt fir all Kontaminatioun ze vermeiden. D'NASA plangt den Inhalt vun der Probe den 11. Oktober ëffentlech z'entdecken.

Dës Missioun ass Deel vun deem wat d'NASA "Asteroid Autumn" nennt, mat e puer Asteroid-relatéierte Meilesteen statt. Dozou gehéiert de Start vun der Raumschëff Psyche, déi e Metallasteroid studéiert, de 5. Oktober, an d'Begeeschterung vun der Lucy Raumschëff mat engem Asteroid an der Haaptasteroide Gürtel den 1. November Dës Missiounen bäidroen zu eisem Verständnis vun Asteroiden an den fréi Sonnesystem.

Dëst ass déi drëtt Probe-Retour-Missioun vun der NASA aus déiwe Weltraum, mat fréiere Missiounen déi Sonnewandpartikelen a Koméite Stëbs zréckzéien. Japan huet och erfollegräich Echantillon vun engem Asteroid zréckginn am Joer 2010. Dës Echantillon déngen als Zäit Kapselen aus de fréie Deeg vun eisem Sonnesystem a ginn wäertvoll Abléck an eis kosmescher Hierkonft.

