D'NASA's Osiris-Rex Raumschëff kënnt zréck mat Asteroid Probe

Eng NASA Raumschëff soll e Méindeg seng gréisste Asteroidprobe bis elo op d'Äerd liwweren. D'Osiris-Rex Raumschëff wäert op d'mannst eng Taass Schutt ofginn, déi se vum Asteroid Bennu gesammelt hunn, wat d'Enn vun enger siwe Joer Missioun markéiert. Wëssenschaftler erwaarden ongeféier 250g Kieselstécker a Stëbs ze kréien, wesentlech méi wéi virdrun Asteroid Probe Missiounen. Dës Echantillon ginn als Zäitkapsele vum fréie Sonnesystem ugesinn a kënnen d'Fuerscher hëllefen d'Origine vun der Äerd a vum Liewen selwer ze verstoen.

D'Osiris-Rex Missioun huet vill Erausfuerderunge laanscht de Wee gesinn, dorënner e gestoppt Deckel, deen e puer vun de Proben an de Weltraum bruecht huet. Allerdéngs huet d'Raumschëff et fäerdeg bruecht genuch Material fir Analyse zréckzekommen. De Bennu, den Asteroid deen d'Raumschëff besicht huet, gëtt ugeholl datt et Iwwerreschter vun der Bildung vum Sonnesystem viru 4.5 Milliarde Joer enthält. Dës Missioun huet d'Wëssenschaftler erlaabt Bennu no no ze studéieren a wäertvoll Donnéeën ze sammelen, déi mat Oflenkungsstrategien hëllefe kënnen, wann den Asteroid an Zukunft eng Gefor fir d'Äerd duerstellt.

D'Probekapsel gëtt vun der Osiris-Rex Raumschëff fräigelooss, déi dann weiderfuere fir en aneren Asteroid ze entdecken. D'Kapsel wäert an d'Äerdatmosphär an an d'Utah Wüst falen, wou se an e proppert Labo am NASA Johnson Space Center fir Analyse transportéiert gëtt. De Labo wäert limitéiert sinn fir nëmmen de Bennu-Schutt ze behandelen fir Kräizkontaminatioun ze vermeiden. D'NASA plangt den 12. Oktober ëffentlech de Räichtum vum Asteroid z'entdecken.

Dës Missioun ass Deel vun deem wat d'NASA "Asteroid Autumn" nennt, mat multiple Asteroid Missiounen déi dësen Hierscht stattfannen. No der Osiris-Rex Missioun wäert eng aner Raumschëff mam Numm Psyche starten fir e Metallasteroid ze studéieren. D'NASA's Lucy Raumschëff wäert och hiren éischten Asteroid begéinen ier se op en Tour vun den trojaneschen Asteroiden starten, déi ëm de Jupiter ëmkreien.

Quell: Associated Press

Definitiounen:

– Osiris-Rex Raumschëff: Eng NASA Raumschëff déi am Joer 2016 gestart gouf mam Zil Proben vum Asteroid Bennu ze sammelen.

– Bennu: En Asteroid deen 1999 entdeckt gouf a gegleeft gëtt Iwwerreschter aus dem fréie Sonnesystem ze enthalen.

- Asteroid Autumn: De Spëtznumm deen d'Hierschtsaison vun 2020 gëtt, während där verschidde Asteroidemissioune stattfannen.

- NASA: D'National Aeronautics and Space Administration, d'US Regierungsagentur verantwortlech fir den zivile Weltraumprogramm vun der Natioun.

