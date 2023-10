Solar Storm Alarm: Potenzial fir intensiv Solar Storm Event

By

E rezente Sonnestuerm Event, deen den 18. Oktober geschitt ass, huet eis en Abléck vun de beandrockende Auroras ginn, déi gesi kënne ginn wann d'Äerd vun enger Coronal Mass Ejection (CME) betraff ass. Wéi och ëmmer, et ass elo eng Méiglechkeet datt e vill méi intensiven CME direkt op d'Äerd kéint goen, wat potenziell e mächtege Sonnestuerm Event haut oder muer ausléist.

Dës Informatioun kënnt aus dem Sonnen- an Heliosphärobservatoire vun der NASA a gouf vum Weltraumwiederphysiker Dr. Tamitha Skov analyséiert. De Skov huet eng detailléiert 5-Deeg Prognose fir Sonnestuerm dës Woch gedeelt, wat d'Potenzial fir Réck-zu-Réck Stuerm uginn.

Dem Dokter Skov no besteet haut eng 65 Prozent Chance vun engem grousse Sonnestuerm, mat enger staarker Méiglechkeet vun engem klenge Stuerm, deen Auroras produzéiere kann. Muer gëtt et eng 50 Prozent Chance fir e schwéiere Sonnestuerm, deen d'G2-Klass erreechen kann a potenziell kleng Satellitte, mobil Netzwierker a sensibel Elektronik op der Äerd beaflossen.

Et ass wichteg ze bemierken datt de Risiko op Mëttelbreedegraden relativ manner ass, mat enger 30 Prozent Chance vu klengen Stuerm haut a 15 Prozent Chance muer. Wéi och ëmmer, Virsiichtsmoossname sollten nach geholl ginn fir d'Sécherheet vun elektroneschen Apparater ze garantéieren.

D'Solar- an Heliosphärobservatoire vun der NASA (SOHO) ass e Satellit deen d'Sonn a seng Auswierkungen op d'Sonnesystem studéiert. Equipéiert mat 12 wëssenschaftlechen Instrumenter, mécht SOHO Biller vun der Sonnekorona, moosst seng Magnéitfelder a Geschwindegkeet, a beobachtet déi schwaach Corona ronderëm.

Wéi mir weiderhin dës Sonnestuerm iwwerwaachen, ass et entscheedend fir iwwer déi lescht Prognosen aktualiséiert ze bleiwen an néideg Virsiichtsmoossnamen ze huelen wann Dir an engem Gebitt wunnt, deen duerch intensiv Sonnenaktivitéit betraff ka sinn.

