Nei Studie fënnt datt Hënn hëllefe kënnen Stressniveauen bei Kanner reduzéieren

By

Eng rezent Etude vun Fuerscher am Children's Hospital vu Philadelphia huet festgestallt datt en Hond besëtzen bedeitend Virdeeler fir Stressniveauen bei Kanner ze reduzéieren. D'Studie, déi 643 Kanner involvéiert hunn am Alter vu 7 bis 12, huet festgestallt, datt Kanner, déi en Hausdéier haten, manner Stressniveau erliewen am Verglach mat deenen, déi keen Hond haten.

D'Fuerscher gemooss Stressniveauen mat engem allgemeng benotzten Instrument genannt der Perceived Stress Scale (PSS), déi de Grad beurteelt wéi d'Individuen hiert Liewen als stresseg gesinn. D'Resultater weisen datt Kanner, déi en Hond besëtzen, wesentlech méi niddereg PSS-Scores haten, wat manner Niveaue vum erkannte Stress ugeet, am Verglach mat Kanner ouni Hond.

D'Experten gleewen datt d'Präsenz vun engem Hond Kanner e Gefill vu Komfort a Begleedung ubidden kann, wat zu enger Ofsenkung vum Stressniveau féiert. Hënn si bekannt fir hir Fäegkeet emotional Ënnerstëtzung ze bidden, a fréier Studien hu gewisen datt Interaktioun mat Déieren den Niveau vum Oxytocin erhéijen, en Hormon dat mat Gefiller vu Entspanung a Wuelbefannen ass.

Ausserdeem kann en Hond besëtzen och kierperlech Aktivitéit a sozial Interaktioun förderen, wat weider bäidroe kéint fir Stress bei Kanner ze reduzéieren. D'Betreiung vun engem Hond implizéiert reegelméisseg Spazéieren a Spillzäit, wat de Kanner d'Méiglechkeet gëtt fir kierperlech Aktivitéit ze engagéieren an Zäit dobaussen ze verbréngen. Zousätzlech kënnen Hënn als Gespréichsstarter déngen an hëllefen sozial Interaktiounen ze erliichteren, déi wichteg sinn fir allgemeng Wuelbefannen.

Wärend weider Fuerschung gebraucht gëtt fir d'Mechanismen hannert de Stressreduktiounseffekter vun Hënn op Kanner voll ze verstoen, beliicht dës Erkenntnisser d'potenziell Virdeeler vum Déierebesëtzer fir d'mental Gesondheet a Wuelbefannen bei jonken Individuen ze förderen. Wann Dir e Kand hutt deen héije Stressniveauen erliewt, wann Dir en Hond kritt, ass et eng wäertvoll Optioun fir ze entdecken.

Quellen:

– The Perceived Stress Scale (PSS): Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). Eng global Moossnam vum erkannte Stress. Journal vun Gesondheet a sozial Behuelen, 24 (4), 385-396.