D'NASA's Orion Raumschëff ënnerhëlt kritesch Tester Virun 2024 Moundmissioun

Den ambitiéise Plang vun der NASA fir Astronauten zréck op de Mound am Joer 2024 ze schécken, sammelt Momentum wéi d'Raumfaartagentur en Update iwwer d'Entwécklung vun der Orion Raumschëff gëtt. Den Mëttelpunkt vun der Missioun, Orion ass e modulare Raumschëff dat vu verschiddene Firmen gebaut gëtt, déi all eng aner Komponent behandelen.

Airbus Defence and Space, an Zesummenaarbecht mat der European Space Agency (ESA), ass verantwortlech fir den Deel vum Raumschëff ze bauen deen Elektrizitéit, Propulsioun, Loft a Waasser kontrolléiert. Op der anerer Säit ass de Lockheed Martin zoustänneg fir den Adapter a Crew Modul z'entwéckelen, deen déi véier Astronauten op hirer Moundrees aménagéieren.

Mat der Fäerdegstellung vun der Assemblée ass d'Orion Raumschëff elo amgaang eng entscheedend Serie vun Tester ze maachen fir seng Bereetschaft fir déi usprochsvoll Moundmissioun ze garantéieren. No der NASA, wäert den éischten Test involvéieren de Service an d'Crew Modul zesummen ze stäerken, wat e bedeitende Meilesteen fir de Projet markéiert.

No de Power-on Tester gëtt d'Raumschëff Héichtkammer Tester ënnerworf, déi entwéckelt ass fir de Vakuum vum Weltraum ze simuléieren. Dësen Test zielt d'Orion Raumschëff un Bedéngungen ähnlech wéi déi, déi se während senger Deep Space Rees begéint, auszesetzen.

Ënnert de entscheedende Bewäertungen wäert den thermesche Zyklus Test d'Fäegkeet vum Raumschëff bewäerten fir extrem Temperaturvariatioune z'erhalen, während den Direktfeld akusteschen Test (DFAT) seng Fäegkeet beurteelt fir d'Vibrationen ze widderstoen, déi während dem Start erlieft ginn.

Dës Phase vum Test ass entscheedend fir d'NASA a seng Missioun fir d'Mënschen op de Mound zréckzekommen. Déi erfollegräich Ofschloss vun dësen Tester wäert den Design vum Raumschëff validéieren an dofir suergen datt et prett ass fir seng historesch Rees unzegoen.

FAQ

Wat ass d'Orion Raumschëff?

D'Orion Raumschëff ass d'NASA d'nächst Generatioun Crew Gefier entwéckelt fir Mënschen op de Mound an doriwwer eraus ze droen.

Wien ass verantwortlech fir den Orion Raumschëff ze bauen?

Verschidde Firme sinn am Bau vu verschiddene Komponente vun der Orion Raumschëff involvéiert. Airbus Defence and Space, an Zesummenaarbecht mat der Europäescher Weltraumagence, ass verantwortlech fir den Deel deen Elektrizitéit, Propulsioun, Loft a Waasser ubitt. Lockheed Martin ass responsabel fir d'Entwécklung vum Adapter a Crew Modul.

Wat sinn déi zukünfteg Tester fir d'Orion Raumschëff?

Déi zukünfteg Tester fir d'Orion Raumschëff enthalen d'Energieversuergung vum kombinéierte Service- a Crew-Modul an d'Ëmsetzung vun der Raumschëff Héichtkammer Tester, déi de Vakuum vum Weltraum simuléieren. Dës Tester wäerten d'Performance vun der Raumschëff ënner extreme Bedéngungen beurteelen an hir Bereetschaft fir d'Moundmissioun garantéieren.