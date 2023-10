By

D'NASA huet detailléiert Biller vum Io enthüllt, ee vun de Jupiter's ongeféier 90 Mounden, déi vun der Juno-Sond wärend engem rezente Fluchhafen ageholl goufen. Io ass bekannt als déi vulkanesch aktiv Welt am Sonnesystem, mat Honnerte vu Vulkaner déi seng Uewerfläch iwwerdecken. Dës Vulkanausbréch kënne mat Hëllef vun groussen Teleskope vun der Äerd observéiert ginn, an et gi souguer Séie vu geschmollte Silikat-Lava op der Mounduewerfläch.

D'Biller vun der Juno Sonde weisen dem Io seng dreiwend Uewerfläch, beliicht mat grousse Flecken vu geschmollte roude. Den Io erlieft e gravitativen Tug-of-Krich tëscht dem Jupiter a sengen zwee anere Mounden, Europa a Ganymede, wat zu konstanter Ausdehnung a Quetsch resultéiert. Dës Aktiounen ginn ugeholl datt se verbonne sinn mat den heefege Ausbroch vu senge ville Vulkaner. Am Dezember kënnt de Juno zréck fir den Io op enger méi noer Distanz vu just 1,500 Kilometer iwwer senger Uewerfläch ze observéieren.

Nieft de Biller vum Io huet d'NASA eng banebriechend Entdeckung iwwer d'Atmosphär vum Jupiter gemaach. Mat Hëllef vun Daten aus dem James Webb Teleskop sengem NIRCam hunn d'Fuerscher en Héichgeschwindeg Jetstroum identifizéiert, deen iwwer 4,800 Kilometer just iwwer dem Jupiter Äquator spant. Dëse Jetstroum reest mat enger impressionanter Geschwindegkeet vun 515 Kilometer an der Stonn, duebel esou nohalteg Wand vun engem Kategorie 5 Hurrikan op der Äerd. An der ënneschter Stratosphär vum Planéit läit dës Erfindung Liicht op déi turbulent Natur vun der Jupiter Atmosphär.

D'Biller vum Jupiter schéngen anescht wéi déi vertraute donkel orange a creme Téin. Dës Biller goufen mam NIRCam a Mid-InfraRed Instrument geholl, fir Infraroutwellelängte vun 0.6 bis 28 Mikron opzehuelen. Andeems se d'Liicht vum méi hell Objet blockéiert hunn, konnten d'Astronomen déi dimmer Objete ronderëm se erfaassen. All Bild gouf mat verschiddene Filtere geholl fir verschidde Wellelängten opzehuelen, an d'Schichte vun dëse Biller goufen kombinéiert fir dat lescht faarwegt Bild ze kreéieren.

An dëse Biller representéieren déi hell wäiss Flecken a Sträifen héich-Héicht Wollekenspëtze vu kondenséierte konvektiven Stuerm, während déi rout Deeler Auroras weisen, déi iwwer den nërdlechen a südleche Pole vum Planéit verlängeren.

