NASA Raumschëff fir de gréissten Asteroid Probe bis elo ze liwweren

D'NASA's OSIRIS-REx Raumschëff ass agestallt fir de gréisste Probe jee vun engem Asteroid op d'Äerd e Sonndeg ze liwweren. No enger siwe-Joer Missioun wäert d'Raumschëff op d'mannst eng Taass Schutt ofginn, déi et vum Asteroid Bennu gegraff huet. Dës Probe gëtt erwaart ongeféier 250g (0.5lb) Kieselstéck a Stëbs ze weien, wesentlech méi wéi den Teelöffel oder esou, deen Japan vun zwee aneren Asteroiden zréckbruecht huet.

Dës Liwwerung ass e bedeitende Meilesteen an der Weltraumfuerschung well keen anert Land erfollegräich Stécker vun Asteroiden erëmfonnt huet. Dës konservéiert Zäitkapselen aus dem fréie Sonnesystem hale wäertvoll Informatioun iwwer d'Origine vun der Äerd a vum Liewen. Andeems Dir dës Asteroideproben studéiert, zielen d'Wëssenschaftler Abléck an d'Prozesser ze kréien, déi zu der Bildung vun eisem Planéit gefouert hunn.

D'OSIRIS-REx Raumschëff huet seng Missioun vun 1 Milliard Dollar am Joer 2016 ugefaang an erreecht Bennu am Joer 2018. Et huet zwee Joer ronderëm den Asteroid geflunn, a gesicht fir déi bescht Plaz fir Proben ze sammelen. Am Joer 2020 huet d'Raumschëff erfollegräich d'Uewerfläch vum Bennu beréiert an e Vakuum benotzt fir Stëbs a Kiesel opzesugen. E puer vum Material ass an de Weltraum geflücht wéinst engem verstopptem Deckel, awer déi verbleiwen Proben goufen an enger Kapsel geséchert.

De Bennu, deen 1999 entdeckt gouf, ass ongeféier en halleft Kilometer breet a gëtt ugeholl datt et en Iwwerreschter vun engem vill méi groussen Asteroid ass. Seng robust schwaarz Uewerfläch ass a Knëppelsteng bedeckt, a Wëssenschaftler gleewen datt et Iwwerreschter vun der Bildung vum Sonnesystem virun 4.5 Milliarde Joer hält. Et stellt och eng potenziell Bedrohung fir d'Äerd duer, well se ka genuch no kommen fir mat eisem Planéit am Joer 2182 ze kollidéieren. D'Studie vu Bennu wäert zu eisem Verständnis vu potenzielle Methoden bäidroen fir esou Asteroiden, wann néideg, ofzeleeën.

No senger Arrivée gëtt d'Probekapsel aus der OSIRIS-REx Raumschëff fräigelooss an an d'Utah Wüst falen. Et gëtt dann an den NASA Johnson Space Center zu Houston fir Analyse transportéiert. D'Probe ginn mat strikte Protokoller gehandhabt fir Kontaminatioun ze vermeiden a ginn an engem speziellen Labo am Zentrum studéiert.

Nieft der OSIRIS-REx Missioun huet d'NASA zwou aner lafend Asteroidemissiounen. Dës Missiounen, Psyche a Lucy, wäerten zu eisem Verständnis vun der Bildung an der Zesummesetzung vun Asteroiden bäidroen. D'Fähigkeit vun der NASA fir dës wäertvoll Asteroideproben ze recuperéieren an ze studéieren erlaabt eis d'Geheimnisser vun eisem Sonnesystem an d'Origine vum Liewen op der Äerd z'entdecken.

(Quellen: NASA, ABC News)