NASA annoncéiert Spannend Entdeckung vum potenziellen Waasser Ozean an Zeeche vum Liewen um Exoplanéit

By

Wëssenschaftler vun der NASA hunn eng interessant Entdeckung mam James Webb Teleskop gemaach, 120 Liichtjoer ewech vun der Äerd am Stärebild Leo. Si hunn e méigleche rare Waasser Ozean op engem riesegen Exoplanéit bekannt als K2-18 b fonnt. Dësen Exoplanéit, bal néng Mol d'Mass vun der Äerd, ass wat d'Wëssenschaftler eng Hycean Welt nennen, dat heescht datt et d'Potenzial huet eng Waasserstoffräich Atmosphär an eng Waasser Ozean iwwerdeckt Uewerfläch ze besëtzen.

D'NASA Observatioune vun der Atmosphär vum Planéit hunn Beweiser geliwwert fir d'Méiglechkeet vun enger Ozeanwelt z'ënnerstëtzen. D'Heefegkeet vu Methan a Kuelendioxid, zesumme mam Mangel un Ammoniak, suggeréiert datt et e Waasser Ozean ënner enger Waasserstoffräicher Atmosphär op K2-18 b ka sinn.

An enger nach méi bemierkenswäerter Entdeckung ass d'Präsenz vun enger Molekül genannt Dimethylsulfid (DMS) ugedeit ginn, déi op der Äerd nëmme vum Liewen produzéiert gëtt. Weider Untersuchung ass awer erfuerderlech fir d'Präsenz vum DMS a seng Bedeitung par rapport zum Liewenspotenzial um Exoplanéit ze bestätegen.

Och wann dëst net déi éischte Kéier Indikatiounen vu Waasser op anere Planéite fonnt goufen, sinn d'Wëssenschaftler nach ëmmer opgereegt iwwer dës Entdeckung. Et ass wichteg verschidde bewunnbar Ëmfeld ze berücksichtegen wann Dir no Liewen soss anzwuesch sicht, well dës Erkenntnis beliicht. Déi gréisser Hycean Welten, wéi K2-18 b, sinn däitlech méi fërdereg fir Atmosphär Observatioune wéi méi kleng Fielse Planéiten.

Läit an der bewunnbarer Zone vum coolen Zwergstär K2-18, huet dësen Exoplanéit d'Potenzial fir flësseg Waasser op senger Uewerfläch ze existéieren. Wéi och ëmmer, seng Ozeanesch Konditioune kënnen ze waarm sinn fir d'Liewen z'ënnerstëtzen. Den Interieur vum Exoplanéit enthält méiglecherweis en Héichdrock-Äismantel, ähnlech wéi den Neptun, mat enger dënnter Waasserstoffräicher Atmosphär.

D'Entdeckung vun dësem potenziellen Waasser Ozean an Zeeche vum Liewen op K2-18 b gouf duerch déi fortgeschratt Technologie vum James Webb Teleskop méiglech gemaach. Et huet eng méi detailléiert Analyse am Verglach zu fréieren Teleskope geliwwert, wouduerch d'Wëssenschaftler eng Fraktioun vum Stäreliicht studéiere wéi et duerch d'Atmosphär vum Exoplanéit passéiert.

Dës spannend Entdeckung füügt zu de bemierkenswäerte Leeschtunge vum James Webb Teleskop bäi, deen onendlech Abléck an d'Origine vum Universum geliwwert huet an héichopléisende Biller vu wäitem Welten an hir Ëmgéigend Strukturen geliwwert huet.