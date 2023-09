NASA's Perseverance Rover produzéiert erfollegräich Sauerstoff um Mars

Den NASA Perseverance Rover huet seng Missioun erfëllt fir Sauerstoff um Mars ze kreéieren mat engem Experiment mam Numm Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Dës erfollegräich Demonstratioun kéint de Wee fir zukünfteg Astronauten opmaachen fir eng nohalteg Quell vun atmbarer Loft ze hunn a souguer Rakéitebrennstoff fir eng Retour op d'Äerd ze produzéieren.

Eng vun den Erausfuerderunge vun den Astronauten um Mars ass de Mangel u atmlech Loft. Am Géigesaz zu der Äerd, déi ongeféier 21 Prozent Sauerstoff a senger Atmosphär huet, huet de Mars manner wéi ee Prozent Sauerstoff a besteet meeschtens aus Kuelendioxid. MOXIE, e Mikrowelleninstrument u Bord vum Perseverance Rover, benotzt en Elektrolyzerapparat fir Sauerstoff aus der Marsatmosphär ze extrahieren andeems Kuelendioxidpartikelen opgedeelt ginn. Dëst resultéiert an der Produktioun vu pure Sauerstoff an Offallprodukter wéi Kuelemonoxid.

Zënter datt de Rover am Jezero Krater um Mars am Joer 2021 gelant ass, huet MOXIE intermittent Experimenter gemaach, mat der leschter Laf de leschte Mount ofgeschloss. Et konnt Sauerstoff mat enger Rate vun ongeféier 12 Gramm pro Stonn produzéieren, am Ganzen 122 Gramm accumuléiert. Dëse Betrag, entsprécht deem wat e klengen Hond an 10 Stonnen otemt, huet d'Ufanks Erwaardunge vun de Wëssenschaftler iwwerschratt an hat eng Rengheet vun op d'mannst 98 Prozent.

De Sauerstoff generéiert vu MOXIE bitt net nëmmen d'Potenzial fir breathable Loft, mee kéint och e wesentleche Bestanddeel bei der Produktioun vu Rakéitebrennstoff sinn. Ouni dëse Brennstoff wieren Astronauten um Mars gestrand oder op Versuergungsmissioune vun der Äerd ofhänken. D'NASA schätzt datt zukünfteg Astronauten ongeféier 25 bis 30 Tonnen Sauerstoff brauchen fir den néidege Brennstoff fir eng Retourrees ze kreéieren.

Den Erfolleg vun der NASA mat MOXIE weist d'Machbarkeet fir Sauerstoff aus der Atmosphär vum Mars ze extrahieren an ënnersträicht d'Wichtegkeet vun Technologien z'entwéckelen déi Ressourcen op anere Planéiten benotzen. Eng laangfristeg Moundpräsenz opzebauen, eng Moundwirtschaft opzebauen, a schliisslech eng mënschlech Exploratiounskampagne op de Mars lancéieren, hänkt alles vun der Entwécklung an Tester vun esou Technologien of.

Dës Erreeche vum Perseverance Rover markéiert e bedeitende Meilesteen an der Sich vun der Mënschheet no Weltraumfuerschung a Kolonisatioun. Mat dem Potenzial fir Sauerstoff a Rakéitebrennstoff um Mars ze produzéieren, ass den Dram vun enger permanenter mënschlecher Präsenz am Sonnesystem méi no der Realitéit ze ginn.

