D'NASA Planetary Defense Divisioun ass verantwortlech fir d'Iwwerwaachung an d'Entdeckung vun Asteroiden, déi potenziell d'Äerd schloen a verbreet Zerstéierung verursaachen. Wärend d'Aufgab beängschtegend schénge kann, hunn rezent Fortschrëtter an der Technologie et méiglech gemaach dës no-Äerd Objeten ze verfolgen an z'identifizéieren.

Déi lescht Infografik verëffentlecht vun der NASA werft Liicht op déi aktuell Populatioun vun no-Äerd Asteroiden. Am August 2023 sinn et ongeféier 32,000 bekannt Asteroiden an der Noperschaft vun eisem Planéit. Dës Asteroiden z'entdecken ass Erausfuerderung, well se hiren eegene Liicht net ausstoen. Amplaz vertrauen d'Teleskope op d'Sonneliicht, déi hir Flächen reflektéiert fir se ze gesinn.

Den Effort fir dës Asteroiden ze fannen an ze verfolgen war beandrockend, mat iwwer 405 Milliounen Observatioune vun Amateuren a professionnelle Astronomen an de Minor Planet Center, en zentralen Hub vun der Planetarescher Verteidegungsstrategie vun der NASA. Wéi och ëmmer, d'Infografik verréit eng beonrouegend Tatsaach: vun deenen 32,000 no-Äerd Asteroide si méi wéi 10,000 méi grouss wéi 140 Meter am Duerchmiesser. Wann iergendeen vun dësen mat der Äerd kollidéiert, kënne se potenziell ganz Stied auswëschen.

Fir d'Skala vun der Zerstéierung a Perspektiv ze setzen, gouf de Chelyabinsk Meteor, deen Russland 2013 getraff huet, op héchstens 20 Meter Duerchmiesser geschat. En Asteroid siwemol esou grouss wier nach méi zerstéierend, méiglecherweis de Buedem z'erreechen a verbreet Verwüstung verursaacht. Ofhängeg vu senger Auswierkungsplaz, kéint esou en Asteroid potenziell Millioune Liewe verlaangen.

Trotz dem aktuellen Mangel u bekannten Asteroiden op engem Kollisiounskurs mat der Äerd, ass déi alarméierend Statistik an der Infografik datt d'NASA Experten gleewen datt mir nëmme manner wéi d'Halschent vun den no-Äerd Asteroide vun dëser Gréisst entdeckt hunn. Et gëtt geschat datt et nach méi wéi 14,000 140 Meter breet Asteroide sinn, déi nach identifizéiert ginn, zesumme mat ongeféier 50 1 Kilometer breet Asteroiden.

D'planetaresch Verteidegungsgemeinschaft, déi aus verschiddenen Organisatiounen besteet, ass engagéiert eist Verständnis vun dëse potenzielle Bedrohungen ze verbesseren. D'Infographic déngt als Erënnerung un d'Dréngendlechkeet fir weider ze sichen an dës no-Äerd Asteroiden ze verfolgen. All Effort, och d'Verbreedung vun Informatioun duerch Infografik, kann hëllefen, Eenzelpersounen ze inspiréieren fir op d'Juegd op dës potenziell geféierlech Himmelsobjekter matzemaachen.

Quell: Universe Today