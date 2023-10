Den OSIRIS-REx vun der NASA späert d'Geheimnisser vum Asteroid Bennu op: E Schatzkëscht vu Wëssen a Potenzial fir extraterrestrescht Liewen

By

D'NASA OSIRIS-REx Raumschëff huet erfollegräich eng Sammlung vum Asteroid Bennu Regolith geliwwert, e Buzz ronderëm d'Welt erstallt. Dës Erreeche markéiert e bedeitende Meilesteen fir d'Mystère vun eisem Sonnesystem hir Originen an d'potenziell Existenz vun extraterrestrescht Liewen z'entdecken.

D'Missioun, déi am 2016 initiéiert gouf, huet als Zil d'Fielsen an d'Schutt vu Bennu ze studéieren, Äntwerten op d'Rätselen ze sichen déi dobannen verstoppt sinn. Mat der Arrivée vun dësen onschätzbare Proben hunn d'Wëssenschaftler scho spannend Entdeckungen gemaach. Déi donkel, Kuelestoff-räich Fielsen suggeréieren d'Präsenz vu vitalen Zutaten fir d'Liewen, zesumme mat subtile Indikatiounen vu Waasser.

Interessanterweis ass d'Waasser, dat an de Proben fonnt gëtt, net a senger flësseger Form, awer a Mineralstrukturen agespaart. Wëssenschaftler, wéi Jason P. Dworkin, de Projet Wëssenschaftler fir OSIRIS-REx, fuerdere begeeschtert d'Präsenz vu Minutte Waassertaschen an Mineralkären. Ähnlech Entdeckunge goufen a bestëmmte Meteoritten gemaach, déi potenziell Abléck an d'Origine vum Liewen ubidden.

Mat enger Rei vun analyteschen Tools wéi Scannen Elektronenmikroskopen, Infrarout Imaging, Röntgendiffraktioun, a chemesch Elementanalyse starten d'Wëssenschaftler op eng virleefeg Rees fir d'Zesummesetzung vum Regolith ze dekodéieren. Iwwerdeems d'Team nach Zougang zum Interieur vum Probekanister huet, hu se scho "Bonus" Material studéiert, dat um Sammelapparat, de Kanisterdeckel an der Basis fonnt gouf. Dës Untersuchung huet konkret Beweiser vu Waasser an héijen Niveaue vu Kuelestoff an dëse Partikelen opgedeckt.

D'Proben beweisen sech als Goldmine vun Daten ze sinn, mat weider Studien déi verspriechen déifgräifend Abléck z'entdecken. D'OSIRIS-REx Team huet zwielef bedeitend Hypothesen betreffend dës Echantillon formuléiert, konzentréiert sech op d'Sich no organesche Verbindungen essentiell fir d'Liewen an d'antike Geschicht vun eisem Sonnesystem ze verstoen.

Portiounen vum Regolith ginn un Institutiounen weltwäit geschéckt fir virsiichteg Analyse, wärend substantiell Reserven fir zukünfteg Fuerschungsbestriewunge virgesi sinn. De Jason P. Dworkin huet seng Hoffnungen ausgedréckt datt dës Echantillon zukünfteg Generatioune vu Wëssenschaftler inspiréiere fir banebriechend Entdeckungen iwwer eis aktuell Imaginatioun ze maachen.

An de kommende Wochen, Méint a Joeren waart d'global wëssenschaftlech Gemeinschaft gespaant op d'Offenbarungen, déi aus dësen aussergewéinleche Proben erauskommen. Dës Missioun beliicht den onverzichtbare Duuscht no Wëssen bannent der Mënschheet a bréngt Hoffnung op déif Entdeckungen iwwer eis kosmesch Hierkonft.

Quellen:

- NASA OSIRIS-REx Missioun

- Jason P. Dworkin, Projet Wëssenschaftler fir OSIRIS-REx