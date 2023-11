Nei verëffentlecht Röntgenbilder vun der NASA hunn eng faszinéierend Vue am baussenzege Raum opgedeckt, déi einfach mat de Schanken vun enger "geeschterlecher kosmescher Hand" verwiesselt kënne ginn. Dës grujeleg Biller, opgeholl vun zwee vun den Röntgen-Raumteleskope vun der NASA, weisen d'Iwwerreschter vun engem zesummegefallene Stär, dee weider duerch energesch Partikele vu Matière an Antimaterie existéiert.

Wëssenschaftler hunn d'Struktur als bemierkenswäert handfërmegt Magnéitfeld identifizéiert, dat ongeféier 16,000 Liichtjoer vun der Äerd ewech läit. Dës "kosmesch Hand" ass tatsächlech de Rescht vun engem risege Stär, dee viru ronn 1,500 Joer ouni Atomkraaftwierk war. Dem Stär säi spéideren Zesummebroch huet zu der Bildung vun engem Neutronestär gefouert, en onheemlech dichten Objet. Den Neutronestär, zesumme mat senge mächtege Magnéitfelder bekannt als Pulsaren, generéiert Jets vu Matière an Antimaterie, déi sech vun de Pole vum Stär fortbeweegen, an e Phänomen erstellt deen e "Pulsarwindniwwel" genannt gëtt.

Dëse spezifesche Pulsarwandniwwel, genannt MSH 15-52, huet eng markant Ähnlechkeet mat de Schanken an enger mënschlecher Hand. Et gouf ursprénglech vum Chandra Röntgenobservatoire vun der NASA am Joer 2001 entdeckt. Elo huet den neiste Röntgenteleskop vun der NASA, den Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), 17 Deeg verbruecht fir MSH 15-52 ze observéieren, déi längst Dauer vun Daten ze sammelen. fir een eenzegen Objet zënter hirem Start am Dezember 2021.

D'Kombinatioun vun de Bildfäegkeete vu béiden Teleskopen, hunn d'NASA Wëssenschaftler eng Kaart vum Magnéitfeld an der "Hand" erstallt. Déi gelueden Partikelen, déi fir d'Röntgen-Emissioune verantwortlech sinn, verfollegen d'Magnéitfeldlinnen a formen d'Gesamtstruktur vum Niwwel. Dës eenzegaarteg Feature liwwert wäertvoll Abléck an d'Verdeelung an d'Verhalen vun energesche Partikelen an der Géigend vum Pulsar.

En interessanten Aspekt vum MSH 15-52 ass en helle Röntgenstrahl, deen aus dem Pulsar emanéiert a sech a Richtung "Handgelenk" Regioun vum Niwwel ausdeet. D'Polariséierung vun den Röntgenstrahlen weist datt d'Magnéitfeld bei der Basis vum Jet turbulent a komplex ass. Wéi de Jet awer weidergeet, riichten d'Magnéitfeldlinne sech, wat zu enger méi eenheetlecher Polariséierung resultéiert.

Dës Erkenntnisser suggeréieren datt Partikelen en Energieboost an turbulenten Regiounen no beim Pulsar kréien, da reesen op Gebidder mat engem méi eenheetleche Magnéitfeld laanscht dem Handgelenk, Fanger an Daum vun der "kosmescher Hand". D'Team vu Wëssenschaftler, déi an der Studie involvéiert sinn, huet och ähnlech Magnéitfelder an anere pulsaresche Wandniwwelen entdeckt, wéi "Vela" a "Crab", wat beweist datt dëst Phänomen an dësen Aarte vun Himmelsobjekter heefeg ka sinn.

D'Entdeckung vun esou aussergewéinleche kosmesche Strukturen füügt zu eisem Verständnis vun de Mechanismen hannert Partikelbeschleunegung an dem Liewenszyklus vun der Matière an der Antimaterie ëm Pulsaren. Wéi d'Wëssenschaftler d'Geheimnisser weiderfueren, déi an den Tiefe vum Weltraum verstoppt sinn, bréngen dës Entdeckungen eis méi no un d'enigmatesch Natur vum Universum ze entschlësselen.

FAQ

Wat ass e Pulsarwandniwwel?

E Pulsarwandniwwel ass en Himmelsobjekt entstanen duerch d'Interaktioun tëscht engem Pulsar (en héich magnetiséierten, rotéierende Neutronestär) an dem ëmginn interstellare Medium. De Pulsar freet Jets vu Matière an Antimaterie eraus, déi e Pulsarwandniwwel entstoen, wéi se mat der Ëmwelt interagéieren.

Wéi wäit ass MSH 15-52 vun der Äerd?

MSH 15-52, de "geeschtege kosmesche Hand" Niwwel, läit ongeféier 16,000 Liichtjoer vun der Äerd ewech.

Wat ass den Imaging X-Ray Polarimetry Explorer (IXPE)?

Den Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) ass dat lescht Röntgenteleskop vun der NASA. Et ass entwéckelt fir d'Polariséierung vun Röntgen-Emissiounen aus verschiddene kosmesche Quellen ze moossen, wat wäertvoll Informatioun iwwer d'Magnéitfelder an dëse Regiounen ubitt.

Ginn ähnlech Magnéitfelder an anere Pulsarwandniwwele fonnt?

Jo, d'Wëssenschaftler hunn ähnlech Magnéitfelder an anere Pulsarwandniwwele wéi de "Vela" a "Crab" Niwwel entdeckt. Dës Entdeckung suggeréiert datt dës Magnéitfelder gemeinsam Features an dësen Aarte vun Himmelsobjekter kënne sinn.

