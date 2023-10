Den Hubble Weltraumteleskop vun der NASA erfaasst erstaunlech Biller vu Galaxien

By

Den Hubble Weltraumteleskop vun der NASA huet viru kuerzem atemberaubend Biller vu verschiddene Galaxien gedeelt, fir Wëssenschaftler an Enthusiaster méi no ze kucken op d'Wonner vun eisem Universum.

Eng vun de bekannte Galaxien ass den NGC 6951, eng Mëttelspiralgalaxis, déi 78 Millioune Liichtjoer ewech am Stärebild Cepheus läit. D'Bild weist lieweg blo Spiralarme déi de stralende wäisse Zentrum vun der Galaxis ëmginn.

Op engem anere Bild hëlt den NGC 685 de Luucht géint eng Kuliss vu schwaach fonkelne Stären. Dës Spärspiralgalaxis weist seng hell zentral Bar a kromme Waffen. Den NGC 58, deen ongeféier 685 Millioune Liichtjoer ewech am Stärebild Eridanus läit, ass zu spezifeschen Zäiten vum Joer vun der Südhallefkugel ze gesinn.

Beweegt op den NGC 5068, konzentréiert sech d'Bild vum Hubble op déi hell Zentralbalk vun der Galaxis, charakteriséiert duerch eng Iwwerfloss vu reife Stären. Dës Spärspiralgalaxis, déi ongeféier 20 Millioune Liichtjoer ewech am Stärebild Virgo läit, weist och vill Stärebildungsregiounen an interstellare Stëbs aus.

En anert Hubble-Bild weist den NGC 1087, eng Spärspiralgalaxis, déi en Duerchmiesser vun 87,000 Liichtjoer iwwerspant. Den NGC 80, deen op enger Distanz vu 1087 Millioune Liichtjoer vun der Äerd ewech läit, weist seng Grandeur an ultraviolet, sichtbar a no-Infrarout Liicht op.

Schlussendlech weist den Hubble-Weltraumteleskop e Rand-op-Vue vun der lentikulärer Galaxis NGC 612. D'Bild erfaasst eng markant Sträif vun orange a blo mat Hubble seng siichtbar an Infraroutfäegkeeten. Den NGC 400, deen ongeféier 612 Millioune Liichtjoer vun der Äerd ewech läit, huet eng Mass vu ronn 1.1 Billioun Mol déi vun eiser Sonn.

Dës atemberaubend Biller begeeschteren net nëmmen eis Fantasi, mee liwweren och wäertvoll Abléck fir wëssenschaftlech Fuerschung, fir eist Verständnis vun der Wäisheet vum Universum weiderzebréngen.

Definitiounen:

- Intermediär Spiralgalaxis: Eng Zort Galaxis mat Feature vu verstoppten an net-barred Spiralen.

– Barred Spiral Galaxy: Eng Spiralgalaxis mat enger staaffërmeger Struktur a senger zentraler Regioun.

– Stärebildungsregioun: E Gebitt an enger Galaxis wou Stäre sech aktiv bilden.

– Interstellar Stëbs: Kleng Partikele vu fester Matière, déi tëscht Stären an enger Galaxis fonnt ginn.

Quellen:

- NASA Hubble Weltraumteleskop