Neit Bild vun der NASA weist eng Ronn Sonnendäischtert iwwer Nordamerika

E rezent Bild verëffentlecht vun der NASA weist den onheemleche Moment wou Millioune Amerikaner de 14. Oktober eng annular Sonnendäischtert gesinn hunn. D'Bild, opgeholl vum EPIC Imager vun der NASA u Bord vum Deep Space Climate Observatory, weist d'Äerd däischter wéi de Mound virun der Sonn passéiert.

Eng annular Sonnendäischtert geschitt wann de Moundschiet d'Äerd duerchkreest, an e "Ring of Fire" Effekt fir déi op der richteger Plaz zu der richteger Zäit schaaft. Dës speziell Sonnendäischtert war bedeitend well se d'USA gekräizt huet, eppes wat zënter 2012 net geschitt ass.

D'Bild gouf vun engem Punkt ongeféier 1.5 Millioune Kilometer vun der Äerd ewech geholl, tëscht der Sonn an eisem Planéit. Dës Perspektiv mécht de Mound méi kleng um Himmel wéi en eigentlech ass. Den Sonnendäischtertwee huet am Oregon ugefaang a südëstlech geplënnert, mat Visibilitéit an Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, Deeler vu Kalifornien, Idaho, Colorado an Arizona.

De vollen Sonnendäischtert-Schatt ass um 11:58 Auer Central Daylight Time geschitt a konnt nëmme gesi ginn vun deenen déi richteg Brëller benotzen. Et ass wichteg Är Aen ze schützen wann Dir eng Sonnendäischtert kuckt fir Schued ze vermeiden.

Wärend déi nächst geplangten annular Sonnendäischtert an den USA fir den 21. Juni 2039 festgeluecht ass, wäert eng total Sonnendäischtert den Himmel vun Texas bis Maine den 8. Abrëll 2024 däischter maachen. Halt oppassen op dës erstaunlech Himmelsevenementer!

