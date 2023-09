Asteroid Probe erfollegräich op d'Äerd geliwwert vun der NASA Space Capsule

Eng NASA Raumkapsel mat der gréisster Buedemprobe, déi jeemools vun der Uewerfläch vun engem Asteroid gesammelt gouf, huet de Wee zréck op d'Äerd gemaach. D'Kapsel, Deel vun der OSIRIS-REx Missioun, ass an d'Utah Wüst gefall nodeems se aus der Roboter Raumschëff fräigelooss gouf. Dëst markéiert déi drëtte Kéier datt eng Asteroideprobe fir Analyse op d'Äerd zréckkoum, mat dëser Probe déi gréisst bis elo.

D'Probe gouf virun dräi Joer vum Bennu gesammelt, e klengen Kuelestoffräichen Asteroid. De Bennu gëtt als "no-Äerdobjekt" klasséiert wéinst senger Noperschaft zu eisem Planéit. Et ass besonnesch interessant fir d'Wëssenschaftler well seng Chimie a Mineralogie relativ onverännert bliwwe sinn zënter hirer Formation viru 4.5 Milliarde Joer. Den Asteroid kann organesch Moleküle enthalen, déi wäertvoll Abléck an d'Origine vum Liewen ubidden.

D'Raumschëff OSIRIS-REx, déi am Joer 2016 gestart gouf, huet bal zwee Joer ëm Bennu verbruecht ier se d'Probe am Oktober 2020 gesammelt huet. Nodeem si vum Asteroid am Mee 2021 fortgaang ass, ass d'Raumschëff 1.9 Milliarde Kilometer zréck op d'Äerd gereest. Op hirer Ofstamung huet d'Kapsel Temperaturen vun 2800°C erreecht, ier Fallschierm seng Geschwindegkeet verlangsamt huet, wat eng sanft Landung an der Utah Wüst erlaabt huet.

D'Probe, geschat op ongeféier 250 Gramm an der Gréisst, wäert an engem "proppere Raum" am Utah Test- a Trainingsbereich iwwerpréift ginn ier se an den NASA Johnson Space Center zu Houston transportéiert ginn. Vun do aus gëtt et u Wëssenschaftler an Laboratoiren ronderëm d'Welt fir weider Analyse verdeelt.

D'OSIRIS-REx Raumschëff, déi seng Missioun mam Bennu erfollegräich ofgeschloss huet, ass elo agestallt fir en aneren no-Äerd Asteroid mam Numm Apophis ze entdecken.