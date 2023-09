D'NASA Wëssenschaftler hunn d'Suergen iwwer d'Méiglechkeet opgeworf datt den Asteroid Bennu an der Zukunft mat der Äerd kollidéiert, wat eng potenziell Bedrohung fir e Gebitt vun der Gréisst vum Texas ausstellt. De Bennu ass en Near-Earth Object (NEO) deen ongeféier all sechs Joer laanscht de Planéit passéiert an zanter senger Entdeckung am September 1999 ënner Observatioun ass.

Laut Experten ass et eng Chance datt de Bennu duerch e "Schwéierkraaftschlësselloch" passéiere kéint, seng Trajectoire änneren an et op e Kollisiounskurs mat der Äerd setzen am Joer 2182. Eng rezent Etude vun der OSIRIS-REx Wëssenschaftsteam proposéiert datt de Bennu huet eng Chance vun 0.037% (1 an 2,700) op d'Äerd ze treffen, jee no sengem nächste Fluch am Joer 2135.

D'Mass an d'Gréisst vum Bennu-Asteroid sinn däitlech méi kleng am Verglach zum Asteroid, deen den Ausstierwe vun den Dinosaurier viru 66 Millioune Joer verursaacht huet. Bennu moosst nëmmen een Drëttel vun engem Kilometer breet, ongeféier d'Gréisst vun dräi Stadblocken. Trotz senger méi klenger Gréisst géif den Impakt vum Bennu op der Äerd eng Energie gläichwäerteg zu 1,200 Megaton fräiginn, wat 24 Mol méi staark ass wéi all Mënsch gemaachte Atomwaffen.

Den Davide Farnocchia, de Studieleeder vum Centre for Near-Earth Object Studies, huet d'Präzisioun vun den Asteroidebunnsrechnunge kommentéiert. D'OSIRIS-REx Daten hunn méi präzis Informatioun geliwwert, wat d'Wëssenschaftler erlaabt d'Limite vun hire Modeller ze testen an déi zukünfteg Streck vu Bennu bis 2135 präzis virauszesoen.

Wärend d'Chancen datt de Bennu mat der Äerd kollidéiert gëtt als niddereg ugesinn, wäerte weider Iwwerwaachung a weider Studie vum Asteroid essentiell sinn fir e bessert Verständnis vu sengem zukünftege Wee ze ginn. Mat Fortschrëtter an der Technologie a méi Fuerschung, hoffen d'Wëssenschaftler Strategien z'entwéckelen fir potenziell Asteroid Auswierkungen ze reduzéieren an eise Planéit an Zukunft ze schützen.

