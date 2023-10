Entdeckt Titan's Alien Atmosphere: Dragonfly bereet sech op d'Missioun op de gréisste Mound vum Saturn

Dem NASA seng ambitiéis Dragonfly Missioun ass ee Schrëtt méi no fir d'Geheimnisser vum Saturnmound Titan z'entdecken. Dragonfly, en Autosgrouss Rotorcraft, huet rigoréis Tester an den intensiven Wandtunnelen vun der Äerd gemaach fir seng Fäegkeet ze garantéieren fir déi komesch Bedéngungen um Titan ze navigéieren. Déi rezent Serie vun Tester am Subsonic Tunnel zu Virginia simuléiert d'Atmosphär vum Titan, déi wäertvoll Daten fir NASA Ingenieuren ubidden.

Wärend den Tester huet en hallef-Skala Modell vun Dragonfly ausgestatt mat aacht Rotoren iwwer 700 Runen ofgeschloss, 4,000 individuell Datepunkte gesammelt. De Fokus war op zwou Fluchkonfiguratiounen: den Ofstig an den Iwwergank zum ugedriwwene Fluch bei der Arrivée um Titan, an de Forward Fluch iwwer d'Mounduewerfläch. Déi erfollegräich Erreeche vun all Testziler huet d'Vertrauen an d'Simulatiounsmodeller op der Äerd erhéicht, wat d'Wëssenschaftler et erméiglecht Erkenntnisser un d'Titan seng Konditiounen ze extrapoléieren.

Titan, eng methan-gedrénkt Welt, faszinéiert Wëssenschaftler mat sengem Potenzial fir Bewunnbarkeet. Virun der Arrivée vun der Cassini Raumschëff am Joer 2004 war wéineg iwwer dëse enigmatesche Mound bekannt. Dem Cassini seng enk Flybys vum Titan huet eng erstaunlech Ozeanwelt mat flëssege Ethan a Methan opgedeckt, ähnlech wéi d'Äerd Flëss a Séien. Wolleken a Reen, dee vum Methan entsteet, sinn Deel vum dynamesche Wiedersystem um Titan. D'NASA betruecht den Titan als idealt Ëmfeld fir d'Konditioune fir eng ganz aner Liewensform ze studéieren.

Trotz Titan sengen extremen Temperaturen an ënnerschiddlecher Chimie, huet d'Uewerfläch Ähnlechkeet mat der Äerd. "D'Uewerfläch vum Titan ass eng vun den äerdähnlechsten Plazen am Sonnesystem, awer bei vill méi kal Temperaturen a mat enger anerer Chemie", bemierkt d'NASA. An dësem frigid Ëmfeld wou Waasser Äis d'Roll vum Fiels iwwerhëlt, hëlt dem Dragonfly seng Missioun fir Titan seng eenzegaarteg Charakteristiken z'ënnersichen déif Bedeitung.

Dem Dragonfly säin Design, gläicht engem klengen Auto mat véier Waffen a gestapelten Helikopter Rotoren, profitéiert Titan seng niddereg Schwéierkraaft an dichter Atmosphär fir ouni Ustrengung. D'Rotorcraft wäerten a kuerze Flich engagéieren, lues a lues op méi laang "Leapfrog" Flich viru bis zu 8 Kilometer. Laanscht de Wee wäert Dragonfly Pitstops maachen fir Proben aus dem Moundëmfeld ze sammelen.

Wärend dem Dragonfly säi Start net méi fréi wéi 2027 geplangt ass, versprécht seng viraussiichtlech Arrivée bei Titan an der Mëtt vun den 2030er banbrytend Exploratioun. D'NASA Missioun zielt Science Fiction an Exploratiounsfakt ze transforméieren. Wéi d'Raumschëff weider Form unhëlt, baut d'Opreegung fir déi revolutionär Fortschrëtter déi Dragonfly bréngt wéi se den Himmel an d'Uewerfläch vum Titan duerchkreest.

FAQ

1. Wat ass Dragonfly?

Dragonfly ass en Auto-Gréisst Rotorcraft entworf vun der NASA fir seng Missioun de Saturnmound Titan z'entdecken. Et huet véier Waffen, all hält zwee Helikopter Rotoren.

2. Wat waren déi rezent Tester op Dragonfly duerchgefouert?

Déi rezent Tester konzentréiere sech op d'Ofstamung vum Dragonfly an den Iwwergank zum ugedriwwene Fluch beim Erreeche vum Titan, souwéi säi Forward Fluch iwwer d'Mounduewerfläch. Dës Tester sinn an de Wandtunnelen vun der Äerd am Subsonic Tunnel zu Virginia stattfonnt.

3. Firwat gëtt Titan als idealt Ëmfeld fir Exploratioun ugesinn?

Titan, dem Saturn säi gréisste Mound, weist eng Ozeanesch Welt mat Flëss, Séien a Mierer vu flëssege Ethan a Methan. Säi Methan-gedriwwene Wiedersystem, déi niddreg Schwéierkraaft an d'dicht Atmosphär bidden eenzegaarteg Méiglechkeeten fir Bedéngungen ze studéieren déi d'Liewen anescht wéi d'Äerd ënnerstëtzen.

4. Wéini gëtt Dragonfly lancéiert?

Dragonfly gëtt erwaart net méi fréi wéi 2027 gestart ze ginn, mat senger Arrivée bei Titan an der Mëtt vun den 2030er.

5. Wat sinn d'Ziler vun der Missioun vum Dragonfly?

D'Dragonfly-Missioun zielt fir dem Titan seng Uewerfläch an d'Atmosphär z'entdecken, Proben ze sammelen a wëssenschaftlech Ermëttlungen ze maachen fir d'Bewunnbarkeet vum Mound an d'Liewenspotenzial besser ze verstoen.